INVITÉE RTL - La journaliste Marina Ovsiannikova raconte sa fuite désespérée de Russie

L'image avait fait le tour de la planète. Le 14 mars 2022, la journaliste Marina Ovsiannikova dénonçait l'offensive russe en Ukraine avec le message "No war" (en français : "non à la guerre") sur le plateau du journal télévisé de la première chaîne à Moscou. Plus d'an plus tard, elle réside en France après s'être évadée de Russie. "Je comprenais que j'allais finir en prison", explique-t-elle au micro de RTL, ce mercredi 3 mai.

Assignée à résidence où elle était surveillée en permanence, condamnée à une amende, Marina Ovsiannikova a aussi vu ses réseaux sociaux être piratés. Sur les conseils de son avocat, elle a donc choisi de fuir, un vendredi soir. Et ce choix n'est pas le fruit du hasard. "Puisque les forces de l'ordre se reposent samedi et dimanche, je comprenais que l'enquêteur allait me déclarer en fuite deux jours plus tard. Donc, nous avions ces deux jours pour quitter la Russie".

"Une voiture va venir te chercher. Prends tes affaires, tout est organisé", lui a dit son avocat. Si rien ne s'est passé comme prévu, la journaliste russe a réussi à s'enfuir. Même si elle confie avoir réfléchi à abandonner. "J'étais presque au désespoir. Je n'avais plus de force", confie-t-elle. Mais c'est le soutien de sa fille qui lui a permis d'aller jusqu'au bout.

"La France m'a sauvé la vie", remarque Marina Ovsiannikova qui a trouvé refuge dans l'Hexagone. L'ONG Reporters sans Frontières a d'ailleurs participé à son exfiltration vers Paris en octobre dernier. "Je me sens relativement en sécurité. On ne peut pas toujours avoir peur", pointe la journaliste qui raconte son évasion dans le livre No war : l'incroyable histoire de la femme qui a osé s'opposer à Poutine.

