À quel âge part-on en retraite à l'étranger ? RTL a sélectionné quelques exemples. À commencer par le Royaume-Uni, où l'âge de la retraite est récemment passé de 65 à 66 ans et devrait monter à 67 ans d'ici la fin de la décennie. Et puis, 68 ans après ça, c'est déjà prévu.

Cela fait des mécontents, mais ça ne crée pas de grogne nationale. Il faut dire que le système de retraite public est limité. À taux plein, le montant est le même pour tout le monde : du trader à l'éboueur. Tout retraité britannique touche l'équivalent d'un peu plus de 900€ par mois. C'est le cas de Stewart, 82 ans. "On ne peut pas s'en sortir avec la retraite publique seulement", admet-il. "C'est pour ça que j'ai cotisé au système de retraite mis en place par mon entreprise. En tout, je dois toucher 1.580 € par mois, tout compris".

Toutes les compagnies doivent avoir ce genre de système privé dans lequel l'employeur contribue au minimum à 3% et l'employé au moins à 5% de son salaire. Il arrive que ces fonds de pension fasse faillite et dans ce cas là, le régulateur des retraites doit intervenir.



À 80 ans, "je continue de travailler parce que j'aime ça"

À écouter Réforme des retraites : à 80 ans, cette Danoise continue de travailler "parce qu'elle aime ça" 00:01:03

Les Français dans la rue contre cette réforme. Ce n'est pas la première fois ni la dernière, et ça fait sourire chez nos voisins européens qui partent souvent plus tard à la retraite. Exemple au Danemark, où c'est aujourd'hui 67 ans. Ce sera 69 en 2035 et 70 ans en 2040. Il n'est pas rare de voir des personnes très âgées encore au travail, comme cette coiffeuse de Copenhague qui fêtera en mai prochain ses 80 ans.

Au moment d'apprendre que Français sont dans la rue ce jeudi 19 janvier pour protester contre la retraite à 64 ans, Gerti explose de rire. "C'est trop tôt, non ?", demande-t-elle. À bientôt 80 ans, Gerti aurait pu partir en retraite à 65 ans. Elle ne l'a prise que dix ans plus tard pour qu'elle soit un petit peu plus élevée. Pour autant, elle n'a pas fermé son salon de coiffure sur le port de Copenhague. Elle a juste réduit le rythme et travaille quatre jours sur sept.

"Je continue de travailler parce que j'aime ça et j'aime mes clients", explique-t-elle. "Avec certains, on se connaît depuis si longtemps, on est devenus amis, mais récemment, plusieurs sont morts". Ce n'est pas une exception au Danemark, où le taux d'emploi des seniors est le plus élevé d'Europe. La pimpante octogénaire est elle-même convaincue qu'il ne faut pas s'arrêter trop tôt.

Aux États-Unis, "tout le monde n’a pas ma chance"

À écouter Etats-Unis : comment fonctionne le système de retraite américain ? 00:01:50

Richard, 69 ans, tient à montrer son atelier, sa tanière depuis sa retraite il y a un an. "Je construis un peu de tout comme des armoires", dit-il. Ancien cadre d’une entreprise pétrolière, il peut acheter son matériel l’esprit tranquille, grâce au plan de retraite généreux souscrit pas son employeur. "Environ 775.000 dollars, c’est bien oui !"

D’autant que cet habitant du New Jersey touche en plus la retraite mensuelle à laquelle tout travailleur a droit, variable selon son salaire. Et pour Richard cela représente : "plus ou moins 2.800 dollars, tout le monde n’a pas ma chance". Tous les Américains n’ont en effet pas une retraite aussi confortable et beaucoup doivent travailler tard.

C’est le cas de Joanne. Elle aussi a 69 ans. Elle habite un quartier modeste du Queens à New York. Cette enseignante en photographie résume ainsi sa vie : "Travail, travail, travail". Une carrière en dent de scie, pas d’économie à placer dans un plan d’épargne retraite. Elle n’a pas le choix, à cause de cette équation : "J’ai 1.900 dollars de retraite par mois, et 2.100 dollars de loyer". Joanne enseigne dans deux écoles différentes, et prépare ses cours le week-end. Combien de temps se voit-elle encore travailler ? "Jusqu’à la mort, je n’ai pas le choix". Ce qui lui manque : avoir du temps. Sa consolation : elle aime son métier

À quel âge partent nos voisins européens ?

Un peu partout en Europe, sauf peut-être dans certains pays scandinaves, l'âge légal est déjà aujourd'hui supérieur à 62 ans, comme l'a établi le Cleiss (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale) qui recensent les différentes pratiques en cours chez nos voisins, que nous avons compilé dans la carte interactive ci-dessus.



Ainsi, par exemple, en Allemagne, l'âge de départ en retraite est actuellement de 65 ans et 10 mois (pour les assurés nés en 1956), à l'instar de l'Espagne, de la Belgique ou de la Hongrie, mais il pourrait passer (à partir de 2031) à 67 ans, comme en Italie, au Danemark, en Islande ou encore en Grèce. Parmi les pays, où le départ à la retraite est le plus précoce, à 62 ans, on compte la Suède, la Norvège et, aujourd'hui encore, la France.