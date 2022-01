Réchauffement climatique : quelles ont été les principales catastrophes de 2021 ?

1 - Des voitures abandonnées sur une autoroute inondée dans le Bronx à New York, le 2 septembre 2021 à New York.

1 - Des voitures abandonnées sur une autoroute inondée dans le Bronx à New York, le 2 septembre 2021 à New York. Crédits : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

5 - Une maison et une voiture submergées par les eaux de crue le 21 novembre 2021 à Abbotsford, en Colombie-Britannique, dans l'Ouest du Canada Crédits : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'année 2021 aura été témoin de phénomènes climatiques violents. En juin, les experts climat de l'ONU prévenaient qu'un réchauffement climatique durable supérieur au seuil souhaitable de 1,5°C, fixé par l'accord de Paris, aurait des "impacts irréversibles pour les systèmes humains et écologiques".

L'année écoulée aura ainsi vu se produire le dôme de chaleur qui a provoqué fin juin des centaines de morts au Canada et dans l'Ouest des Etats-Unis. En juillet, l'Allemagne et la Belgique subissent des inondations catastrophiques, provoquant 200 morts. En août, des températures record ont attisé de gigantesques incendies sur le pourtour méditerranéen.

En novembre, la COP26 a adopté un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Mais le "Pacte de Glasgow" ne garantit pas le respect des objectifs de l'accord de Paris et ne répond pas aux demandes d'aide des pays pauvres.

Pour mesurer l'impact du réchauffement climatique en 2021, une ONG britannique, Christian Aid a ainsi établi le classement des dix catastrophes météorologiques les plus coûteuses de l'année: 170 milliards de dollars de dommages au total (contre 150 milliards en 2020). Ces catastrophes ont fait au moins 1.075 morts.

Les 10 catastrophes de 2021

1 - La catastrophe la plus coûteuse a été la tempête Ida, qui a notamment entraîné des inondations à New York. Fin août et début septembre, cet ouragan de catégorie 4 frappe plusieurs régions des États-Unis. Dans l'Etat de Louisiane, un million de personnes se retrouvent sans électricité. Au total, Ida fait 95 victimes, avec 65 milliards de dollars de coûts économiques estimés.

2 - Viennent ensuite les inondations de juillet en Allemagne, en Belgique et dans les pays voisins. Des précipitations extrêmes y frappent du 12 au 15 juillet. Des régions allemandes près des rivières Ahr et Erft connaissent plus de 90 mm de précipitations en une seule journée. Les eaux tuent au moins 240 personnes et causent plus de 43 milliards de dollars de dommages et des pertes économiques.

3 - Aux États-Unis, en février, la tempête hivernale Uri prive notamment cinq millions de personnes d'électricité. 215 décès sont enregistrés au Texas. Les pertes sont évaluées à 23 milliards de dollars, mais l'impact économique pourrait atteindre 200 milliards de dollars, selon certains experts.

4 - En juillet, des pluies torrentielles causent d'importantes inondations dans la province du Henan en Chine faisant 302 personnes. Plus d'un million des personnes doivent être relogées et des centaines de milliers de personnes perdent leur logement. Selon une estimation, les dégâts causés par cette quatrième catastrophe s'élèvent à 17,6 milliards de dollars.

5 - Suivent les inondations en Colombie-Britannique, au Canada, en novembre. Les pluies intenses forcent des milliers de personnes à quitter leurs maisons et coupent Vancouver du reste du pays. L'Etat d'urgence est déclaré le 17 novembre. Au moins quatre personnes meurent. Les dommages sont estimés à 7,5 milliards de dollars.

6 - En France, la vague de froid tardive d'avril ravagent notamment grand nombre de vignobles. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qualifie l'événement de

"probablement la plus grande catastrophe agricole du début du XXIe siècle". Le 8 avril, le gouvernement déclare l'état de catastrophe agricole. Le coût de cette vague de froid historique est estimé à 5,6 milliards de dollars.

7 - Le cyclone Yaas frappe l'Inde et le Bangladesh au mois de mai, forçant des milliers de personnes à quitter leurs foyers et faisant 19 morts. En plus des fortes pluies,

le cyclone détruit les remblais et inonde les basses terres du Bengale occidental. Les pertes économiques sont estimées à 3,4 milliards de dollars.

8 - En juillet, le typhon In-Fa atteint le Japon, les Philippines et la Chine. À Shanghai, les aéroports sont fermés et les transports coupés. Plus de 20.000 personnes sont évacués à Manille. Six morts sont à déplorer. Le coût économique est estimé à plus de 2 milliards de dollars.

9 - Les inondations frappent la côte est de l'Australie en mars. Les pluies massives font deux morts. En Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, les inondations sont les plus importantes jamais enregistrées. Environ 18.000 personnes sont évacuées de la région. Les dégâts sont estimés à plus de 2 milliards de dollars.

10 - En mai, le cyclone Tauktae en Inde et au Sri Lanka tuent au moins 198

personnes, dont au moins 71 se trouvent au large de Bombay, dans l'ouest de l'Inde. Vents intenses, précipitations et inondations causeront des dommages et des pertes évaluées à

plus de 1,5 milliard de dollars.