Le "glacier de l'apocalypse", l'un des plus gros glaciers d'Antarctique, menace de s'effondrer

Ces observations rendues publiques lundi 13 décembre et relayées par Franceinfo font craindre le pire. L'Institut des géosciences de l’environnement a rapporté des "informations inquiétantes" : les glaciologues redoutent l'effondrement du glacier Thwaites, "de plus en plus fragilisé par le réchauffement climatique".

Celui que l'on surnomme "Le glacier de l'apocalypse" mesure 120 km de large, 600 km de long et 3 km de profondeur, indique le quotidien régional Ouest France. Les données satellites et GPS ont rapporté des cassures détectées sur la "dernière plateforme glaciaire du glacier Thwaites qui représente un tiers du glacier", expliquent les scientifiques interviewés par le magazine Science.

Catherine Ritz, glaciologue à l’Institut des géosciences de l’environnement, craint des répercussions sérieuses dans la région ouest de l'Antarctique. "Ce glacier est vraiment le talon d’Achille de l’Antarctique de l’Ouest […] et ce qui l’empêche de tomber est cette partie flottante fragilisée", a-t-elle expliqué. Si cette gigantesque cassure intervient, elle pourrait accélérer le détachement et la fonte du glacier dans les eaux de l’océan.

"L’effondrement final" du glacier "pourrait débuter par le croisement de fissures et de crevasses cachées dans un délai aussi rapide que cinq ans". Par ailleurs, la fonte de ce dernier a déjà provoqué la montées du niveau de la mer. La fragilisation de la plateforme pourrait amplifier davantage ce phénomène, selon les chercheurs.