États-Unis : comment le Texas s'est retrouvé privé d'eau et d'électricité ?

publié le 19/02/2021 à 06:48

Des États-Unis contrastés ce matin. D’un côté la puissance d’un pays qui envoie un engin sur Mars, une opération fantastique. Et en même temps, une partie du pays qui est paralysée par une vague de froid, et surtout le Texas où des millions d’habitants ont été privés d’électricité et où ils sont toujours en manque d’eau potable.

Un habitant de Houston posait comme des millions de Texans cette question : "comment est-ce possible en 2021 aux États-Unis ?". Comment dans l’État qui produit le plus d’énergie dans le pays le plus puissant du monde, 4 millions de personnes ont pu se retrouver sans chauffage, sans lumière. Des familles se sont réfugiées dans leur voiture, moteur allumé. D’autres ont convergé vers des églises ou des magasins de meubles qui avaient ouvert leurs portes. Au moins 21 morts : de froid mais aussi de d'intoxication dans des incendies, en voulant réchauffer leur habitation.

Ceux qui avaient une cheminée l’ont alimentée avec ce qu’il pouvait : du charbon de bois au début, des factures à la fin, en passant par des jouets pour enfants ou le lit pour bébé. D’autres États sont concernés par cette vague de froid, comme l’Alabama ou la Louisiane. Mais c’est le Texas qui a été le plus touché.

Comment expliquer cette situation incroyable ?

Il faut savoir que le Texas gère lui-même sa distribution d’électricité contrairement aux autres États américains. Conséquence : il n’y a pas les mêmes normes, les mêmes règles. Par exemple, les autorités locales n’ont jamais voulu investir dans la protection des installations, notamment contre le froid. Du coup les éoliennes, et les champs gaziers se sont retrouvés paralysés.

Aujourd’hui, la plupart des Texans ont retrouvé de l’électricité, mais il y a un autre problème : l’accès à l’eau potable. La plupart des tuyaux sont gelés. Et même, l’eau est impropre à la consommation car les canalisations se sont rompues et ont pollué l’eau courante.

Une catastrophe écologique

Cette vague de froid est aussi une catastrophe écologique. Une grande opération a permis de sauver 5.000 tortues marines qui ont été transportées dans des bâtiments. Les images sont assez impressionnantes. Avec le froid elles étaient en effet incapables de bouger, de nager et même de sortir la tête de l'eau. Totalement paralysées, elles finissaient par se noyer.

La bourde du sénateur du Texas

Et puis il y a eu une polémique, sur le terrain politique. Elle concerne le sénateur du Texas Ted Cruiz. Ce dernier est une figure du parti républicain. Il se voit bien dans la course à la Maison-Blanche si Donald Trump laisse de l’espace. Il faisait partie des jusqu’au-boutistes pour contester l’élection de Joe Biden. Hélas pour lui, il a fait tout ce qu’il ne faut pas faire.

Alors que des millions de Texans étaient sans électricité, que certains étaient en train de mourir, et bien lui il a pris un billet d’avion. Direction Cancun, au Mexique, pour passer quelques jours de vacances en famille. Alors c’est vrai qu’il fait plus chaud : 27° aujourd’hui.

Pour sa défense il a dit que comme tout bon Texan qu'il prenait soin de sa famille. Déjà, tous les Texans ne peuvent pas partir comme ça à Cancun. Et accessoirement les autorités américaines déconseillent d’aller en ce moment au Mexique à cause du coronavirus. Face à la déferlante médiatique et sur les réseaux sociaux, Cruiz est revenu au bout de 24 heures. Toutefois, il peut être certain que sa bourde, ses adversaires vont l’utiliser très souvent.