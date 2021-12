Réchauffement climatique : découverte d’un poisson tropical dans le cercle polaire

C'est un poisson qui habite plutôt dans les mers chaudes, il a été pêché il y a quelques années en mer du Nord, et le voilà maintenant au large de la Norvège, à la limite du cercle polaire. Une Dirette de parin a été pêché puis envoyé dans le laboratoire de l'institut de recherche sur la mer de Boulogne-sur-Mer. Après analyse, l'institut a confirmé qu'il s'agissait bien d'une Dirette, un poisson tropical.

Son apparence physique est très loin de celle de Nemo avec ses jolies couleurs. Comme beaucoup de poissons des grands fonds, il est assez moche avec comme couleur principale le gris. Sa tête est patibulaire et il possède des épines sur le dos. La Dirette vit généralement entre 500 et 2000 mètres de profondeur.

Les chercheurs sont formels : si elle remonte vers le nord, c’est une conséquence directe du réchauffement du climat et ce n’est pas le seul poisson en mer du Nord, où la température de l’eau a augmenté depuis de 1 degré en 30 ans. En effet, là-bas, on pêche dorénavant des anchois et des sardines.