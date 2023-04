Le mot "barbecue" viendrait de l'espagnol "barbacoa" qui désigne l'échafaudage en bois qui servait à cuire et à fumer la viande. Une autre hypothèse évoque, elle, le mot "boucan", qui vient des tribunes d'Amazonie et qui a donné les mots "boucané" ou "boucanié" au 17ème siècle.

Ce qui est sûr, c'est que l'idée était de cuire la viande en la gardant hors de portée des insectes et autres animaux, ainsi que de la garder plus longtemps en la fumant ou en la séchant. Au départ, il n'était donc pas question de les griller.

La mode des barbecues est associée au mode de vie américain post Seconde Guerre mondiale et au développement des immenses banlieues avec leurs maisons avec jardins. Ils sont, au fil du temps, devenus de plus en plus sophistiqués.

En Argentine, la mode est à l'asado, où l'on fait cuire la viande sur des potences, sur le côté du foyer. La viande n'y est jamais en contact avec la flamme : c'est vraiment la chaleur qui cuit des pièces de 3,5 kilogrammes et cela prend des heures. Mais l'asador, le maître du feu, arrose la viande avec de l'eau salée agrémentée d'épices et de condiments. C'est ça le secret.

En Afrique Australe, vous avez le Braai, et là encore, il est question de feu par terre. Il s'agit d'un cercle entouré de pierres. La cuisson au feu vient ainsi du feu des âges, mais a beaucoup évoluée...

