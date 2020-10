Prix Nobel : comment sont-ils choisis ?

publié le 05/10/2020 à 14:34

Comme chaque année, la remise des Prix Nobel se tiendra le 10 décembre, jour de la mort en 1896 de celui qui leur a donné son nom, le Suédois Alfred Nobel. Dans son testament, l'inventeur de la dynamite demande à ce que soit créée une institution qui se chargera de récompenser chaque année des personnes qui auront rendu de grands services à l'humanité, dans cinq disciplines : paix, littérature, chimie, médecine et physique. Celui d'Économie, créé en 1968, est le seul qui ne figurait pas dans son testament.

Remis pour la première fois en 1901, les lauréats de ces prix, qui sont connus au mois d'octobre, doivent respecter un certain nombre de critères pour y être éligibles. En effet, les candidatures de personnes, organisations ou associations sont issues des propositions d'académies, de figures d'autorité internationales ou de personnalités qualifiées dans leur domaine. Personne ne peut se présenter par lui-même.

Les propositions sont ensuite élaguées en début d'année par un comité spécial, composé de cinq académiciens élus pour trois ans et du secrétaire du Comité Nobel norvégien. Ces derniers sont épaulés par des conseillers venant du monde entier, sélectionnés sur la base de leur expérience professionnelle et de leur expertise académique. Avant l'été, une liste finale de cinq noms, ou groupe de noms, est fixée pour être éligible aux prix dans chaque discipline.

Plusieurs règles à connaître

D'autres critères caractérisent les Prix Nobel. Ils n'ont pas de contrainte liée à l'âge des personnes auxquelles ils sont remis, contrairement par exemple à la médaille Fields, et ne peuvent être co-décernés à plus de trois lauréats une même année. Depuis 1974, les Prix Nobel ne peuvent également plus être remis à titre posthume.

Comme le régissent les statuts Nobel, il n'y a pas de liste publique des nommés de l'année en cours. La liste complète des nommés éligibles aux prix de n'importe quelle année ne peut être divulguée que 50 ans après.

Si les Prix Nobel apportent avant tout une grande notoriété aux lauréats, ils leur permettent également de recevoir une importante somme d’argent. Chaque année, ils se partagent les revenus du capital d'Alfred Nobel, qui est mort sans enfant, avec une fortune colossale. Le montant du Prix a évolué au fil des années et s'établit, depuis 2012, à 8 millions de couronnes suédoises, soit environ 760.000 euros. Cette somme permet ensuite aux lauréats de continuer leurs recherches ou travaux sans subir de pressions financières.