publié le 20/10/2020 à 12:50

Le duel Trump-Biden est aussi une histoire de gros sous. Des sommes records sont dépensée pour faire campagne : Joe Biden et les démocrates ont collecté plus d'un milliard de dollars rien qu’entre juin et septembre, et même un milliard et demi si on compte tout l'argent collecté par l'ensemble des démocrates en trois mois (1.272 milliard d'euros). Du jamais-vu.

Sur le même trimestre, Donald Trump et les républicains annoncent "seulement" 623 millions, et pourtant c'est aussi un record. Biden et Trump sollicitent les plus fortunés. Un ami du président 75 millions. À cause du Covid-19, les démocrates ont renoncé à leur dîner de gala à 50.000 dollars le couvert.

Mais l'essentiel des dons vient de petites gens. La moyenne des dons pour Biden est de 47 dollars, soit 40 euros. Il suffit de quelques clics sur son téléphone. Les Américains sont assaillis d'appel aux dons. Ces dernières 24 heures, 18 ont été reçus par Philippe Corbé, le correspondant de RTL aux États-Unis, rien que pour Trump.

Une indication sur le résultat du 3 novembre ?

La campagne de Trump avait des centaines de millions de dollars d'avance sur celle de Biden, qui prend le large depuis juin. Cela permet à Biden de dépenser en ce moment trois fois plus en publicité que Trump, car l'essentiel de cet argent sert à acheter de l'espace publicitaire dans les États-clés où va se jouer l'élection. Généralement, le candidat qui collecte le plus gagne. Une exception néanmoins : Trump en 2016.