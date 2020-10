Présidentielle USA (J-13) : Obama vient prêter main forte à la campagne de Biden

publié le 21/10/2020 à 20:30

C'est un soutien de poids pour Joe Biden. L'ancien président américain Barack Obama sera présent, à Philadelphie, en Pennsylvanie, ce mercredi 21 octobre où il tiendra sa première réunion publique depuis le début de la campagne, pour appeler à voter en faveur de son ancien vice-président.

À 13 jours de l'élection présidentielle américaine, Barack Obama devrait y parler de l'importance du vote anticipé et s'adressera spécifiquement aux électeurs noirs, a indiqué la campagne de Joe Biden. En raison des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus, les partisans du candidat démocrate devront rester dans leurs voitures pendant cet événement et klaxonneront à défaut de pouvoir applaudir.



Le fait que Barack Obama tienne cette réunion publique en Pennsylvanie n’est pas un hasard puisque cet état devrait être déterminant dans la course à la Maison Blanche. Donald Trump y a tenu un meeting, mardi 20 octobre et devrait y retourner plusieurs fois par semaine d’ici le mardi 3 novembre, jour du scrutin.

Trump avait remporté la Pennsylvanie en 2016

Si Joe Biden peut se permettre de perdre la Floride, une défaite en Pennsylvanie compromettrait fortement ses chances de devenir le 46e président des États-Unis. En 2016, Donald Trump avait remporté, de seulement 44.000 voix face à Hillary Clinton, cet état qui est souvent indécis entre le candidat démocrate et son homologue républicain.

Par ailleurs, Donald Trump et son équipe de campagne ont réussi, ces derniers mois, à faire inscrire deux fois plus d’habitants sur les listes électorales de Pennsylvanie, que les démocrates.

Les républicains affirment par ailleurs que si Joe Biden sort la carte Barack Obama dans sa campagne, c’est qu’ils savent que la Pennsylvanie est en train de leur échapper. Alors que les sondages nationaux donnent, à l'unanimité, le démocrate vainqueur, l'ombre de la chute d'Hillary Clinton en 2016, qui dominait elle aussi les sondages, semble toujours planer.