publié le 18/08/2020 à 06:17

L'élection présidentielle américaine aura lieu dans moins de 3 mois, et les candidats à la Maison Blanche mettent les bouchées doubles. Ce lundi 17 août, la convention démocrate s'est ouverte, virtuellement, avec de nombreuses personnalités venues rassembler les électeurs autour de Joe Biden.

Parmi elles, Michelle Obama. Lors de son intervention, l'ancienne Première dame a dénoncé le "manque total d'empathie" de Donald Trump, affirmant qu'il n'était "pas le bon président" pour les États-Unis. Michelle Obama appelle fermement à élire Joe Biden le 3 novembre.

"Car à chaque fois que nous nous tournons vers la Maison Blanche pour une direction, ou du réconfort, ou un semblant de stabilité, ce que nous recevons à la place c'est du chaos, de la division et un manque complet et total d'empathie", a déclaré Michelle Obama dans un discours passionné, en clôture de la première soirée de cette convention inédite, entièrement virtuelle à cause de la pandémie du coronavirus.

"Je connais Joe. Il fut un fantastique vice-président"

Pré-enregistré, des extraits de son discours avaient étaient diffusés à l'avance. "Je connais Joe. Il fut un fantastique vice-président", devait notamment déclarer l'ancienne Première dame des États-Unis. "Il sait ce qu'il faut faire pour sauver une économie, vaincre une pandémie et montrer la voie à notre pays", devait-elle ajouter. "Il dira la vérité et fera confiance à la science", devait-elle encore dire dans une pique au locataire de la Maison Blanche, qui a multiplié les discours et annonces climato-sceptiques.

Pour Eva Longoria, qui a ouvert cette convention démocrate, ce rassemblement permet de "réaffirmer notre démocratie. Cette année, nous sommes venus la sauver." a déclaré l'actrice. En évoquant la crise du Covid-19 et la récession, elle a poursuivi que déjà auparavant, les presque quatre années passées sous la présidence de Donald Trump "nous ont diminués et divisés". "Et pourtant, au milieu de cette peur, de la peine et de l'incertitude, le peuple s'est rassemblé car nous savons que nous valons mieux que cela. L'Amérique vaut mieux que cela", a-t-elle ajouté.