Présidentielle américaine : Donald Trump lâché par "Fox News" ?

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Crédit Image : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Crédit Média : Philippe Corbé & Yves Calvi | Durée : 03:20 | Date : 04/11/2020

publié le 04/11/2020 à 13:39

La chaîne de télévision américaine Fox News est-elle en train de lâcher Donald Trump ? En tout cas, le ton était extrêmement mesuré dans le nuit de mardi 3 à mercredi 4 novembre (heure française), à l'heure d'annoncer les premiers résultats de l'élection présidentielle.

Il faut savoir que tous les soirs, pendant plusieurs heures, des animateurs font du "trumpisme". Ce ne sont pas des journalistes et ils le revendiquent. Mais il y a par ailleurs une rédaction, avec beaucoup de journalistes de grande qualité, qui font de très bonnes émissions, et qui sont aux manettes de la soirée électorale.

D'abord, ils ont donné plus tôt que d'autres chaînes plusieurs résultats, notamment celui de l'Arizona en faveur de Joe Biden. Et juste après le discours en direct du président sortant, il était très étonnant de voir ces journalistes de Fox News souligner que c'était probablement "une mauvaise décision stratégique, une mauvaise décision politique".

Risque trop important

Le présentateur de l'émission politique la plus importante a parlé de "situation inflammable" sur laquelle le président "vient de jeter une allumette". Ils estiment tous que Trump a menti dans cette intervention. Non, il n'a pas gagné tous les États qu'il a énuméré. Non, il n'a pas déjà gagné cette élection.

Fox News est en train de souligner, et c'est important pour le peuple trumpiste, que le président prend un risque trop important à cette heure-ci d'aller jusque-là. C'est important, parce que par ailleurs le parti républicain a plutôt passé une bonne nuit : il conserve le Sénat.

Mesurée et sévère

Le message de la chaîne à la base républicaine, c'est : "est-ce que vous voulez partir dans un bras de fer juridique intense qui pourrait créer le chaos de le pays ? Ou est-ce que vous vous contentez, vous acceptez la situation au moment T, c'est-à-dire que que Biden sera élu président, mais quasiment sans pouvoir ?".

Il va falloir regarder de près ce qu'il va se passer dans les prochaines heures. De nombreux observateurs craignaient depuis des mois que Fox News annonce de façon prématurée des victoires pour Trump sans que ce soit définitif, et notamment la Pennsylvanie. Pour l'instant, la chaîne est non seulement mesurée mais aussi sévère sur cette tentative de Trump et du message qu'il a fait passer.