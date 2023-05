Présidentielle américaine : Ron DeSantis peut-il rivaliser avec Donald Trump en 2024 ?

Crédit : Octavio Jones / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Comme prévu, le gouverneur de Floride Ron DeSantis est candidat à l’investiture républicaine. Donald Trump a bien l’intention de le battre et de l’humilier. Ron DeSantis a-t-il seulement les épaules ? Peut-il compter sur le soutien d’Elon Musk ? C’est sur la plateforme de ce dernier, Twitter, que le républicain de 44 ans a lancé sa campagne. Cela n’a pas très bien commencé, avec d'importants problèmes techniques, même si Elon Musk pourrait faire de Ron DeSantis son champion pour 2024.

Le gouverneur réélu de Floride compte un certain nombre d'atouts. Diplômé de Yale et Harvard, ancien de la Navy, avocat militaire, Ron DeSantis peut présenter à l'Amérique une famille typiquement américaine : trois enfants et une épouse, Casey DeSantis, qui est sa première conseillère. Il coche pas mal de cases, sauf celle, pour l’instant, du charisme. Ce qu’il fait est très robotique. Il n’électrise pas l’assistance comme Donald Trump.



Côté sondages il est d'ailleurs à la traîne. Ron DeSantis est actuellement à 25 % des intentions de vote pour la primaire quand Donald Trump est à plus de 50 %. Mais les élections ne sont que dans 17 mois, autant dire une éternité en politique américaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info