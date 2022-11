Crédit : Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Mon intention est de me représenter". C'est par ces mots que Joe Biden a annoncé sa volonté de briguer un second mandat à la tête des États-Unis en 2024. Mais le président américain a indiqué que sa décision serait dévoilée début 2023 et qu'il s'agissait d'une "décision familiale".

Joe Biden, le plus vieux président américain jamais élu, aura 80 ans dans quelques jours et la perspective d'une nouvelle candidature n'enchante guère l'opinion publique, ni même son camp démocrate.

Il a précisé mercredi que son choix ne dépendrait pas de son rival républicain Donald Trump, qui envisage d'annoncer être lui-même candidat pour 2024 la semaine prochaine depuis sa résidence de Floride.

Joe Biden s'exprimait au lendemain d'élections législatives de mi-mandat au cours desquelles son parti a limité la casse dans un scrutin pourtant traditionnellement difficile pour le parti du président, et qui étaient vues comme un test pour son avenir politique.

Biden "prêt à travailler" avec les Républicains

Les élections législatives de mi-mandat ont représenté "un bon jour pour la démocratie", s'est félicité mercredi le président Joe Biden.

Après avoir assuré qu'il avait entendu le "message" des Américains, Joe Biden s'est dit "prêt à travailler" avec l'opposition républicaine et a affirmé être ouvert à toutes les "bonnes idées", faisant savoir que les dirigeants de l'autre camp seraient invités prochainement à la Maison Blanche.

"Le peuple américain a dit clairement, je pense, qu'il s'attendait à ce que les républicains soient eux aussi prêts à travailler avec moi", a-t-il affirmé.

