Présidentielle américaine : pourquoi le lancement de la campagne de Ron DeSantis vire au fiasco

Ron DeSantis rate son entrée officielle dans la course à la présidentielle américaine. Le gouverneur républicain de Floride a créé l’événement en annonçant qu’il se lancerait dans la course à la Maison-Blanche ce mercredi 24 mai, lors d’un échange sur Twitter avec Elon Musk en personne.

Les commentateurs trouvaient déjà limite que ce ne soit qu’une annonce audio, et pas retransmise en vidéo, mais en plus, après quelques secondes seulement, la retransmission du son a été complètement coupée. Pour que quelques minutes plus tard on entende Elon Musk expliquer au présentateur et à Ron DeSantis que les serveurs sont sous pression à cause des 380.000 utilisateurs qui tentaient de se connecter.

Un fiasco, qui a fait une trainée de poudre sur les réseaux où un #DeSaster a été créé. Un jeu de mot entre le nom DeSantis et "désastre". Des images de crash de fusées Space X - l’autre entreprise d’Elon Musk ont été comparées au lancement de la campagne. Une vraie aubaine pour les deux candidats déclarés, potentiels adversaires de Ron DeSantis. Donald Trump a multiplié les emails à sa base pour critiquer toute la prestation.

Ses supporters s’en sont eux donnés à cœur joie : "nous n’avons pas de temps à perdre avec DeSantis". Quant à la page officielle de Joe Biden, elle a trollé en direct en affichant un "Ce lien marche" avec une redirection vers la page de financement de la campagne Biden-Harris. Bref, une erreur au décollage totale pour le gouverneur de Floride.

