publié le 07/01/2019 à 09:49

Déjà surnommée "AOC", Alexandria Ocasio-Cortez était déjà pendant la campagne des élections de mi-mandat le symbole d'un renouvellement des démocrates avec plus de femmes, plus de minorités ethniques, plus de jeunes, plus à gauche. On l’a découverte lorsqu’elle a battu dans une primaire un baron du parti démocrate, qui était élu depuis 20 ans dans une circonscription imperdable, le Queens et le Bronx ici à New York, bastion démocrate.



Quand cette fille de Portoricains, élevée par une mère femme de ménage, s’est lancée dans la campagne des primaires, elle travaillait comme serveuse, elle n’avait pas de couverture santé et remboursait encore ses prêts étudiants. Elle incarne cette génération de jeunes Américains qui sont devenus adultes avec la crise financière et qui ont l’impression de ne pas profiter de l’excellente santé de l’économie américaine, les oubliés des succès économiques de l’Amérique, qui avaient voté Bernie Sanders en 2016.

Une démocrate "socialiste"

Sur le spectre politique politique américain, c’est la gauche radicale, elle assume d’ailleurs le terme. Elle se définit comme démocrate, "socialiste", ce qui ici vous classe à l’extrême gauche. Quand on y regarde de plus près, ses deux priorités sont d’abord la sécurité sociale pour tous, et l’éducation gratuite ou presque jusqu’à l’université, bref ce qui est défendu en France par la droite et la gauche.



Elle affirme défendre un projet de modèle social qui existe dans d’autres pays qui ne sont ni Cuba, ni le Venezuela. Elle cite le Royaume-Uni, sans citer la France, probablement trop "socialiste" dans l’esprit de beaucoup d’Américains. Elle propose aussi de taxer à 60 ou 70 % les hauts revenus au-delà de 10 millions de dollars annuels. En France en 2012, François Hollande avait placé la barre des hauts revenus bien plus bas.



Pourquoi fait-elle autant parler d'elle ?

Parce que beaucoup de conservateurs en ont fait leur tête à claques, pensant qu’elle incarne ce que déteste le cœur de l’électorat trumpiste, c’est à dire des hommes blancs plus âgés. Ils l’attaquent sur ses idées, ses déclarations, mais surtout sur son style.





Fox News glosait notamment sur une vidéo datant de ses années étudiantes où on la voit danser et chanter en play-back avec des camarades, cheveux au vent, en référence à un film des années 80.



...High School video of Alexandria Ocasio-Cortez -- Congratulations New York! pic.twitter.com/VSKdUImhZj — Dan Jordan (@realdanjordan) 2 janvier 2019

Ça s’est retourné contre eux car beaucoup de gens, y compris à droite, ne voyaient pas où était le problème. Elle s’en est d’ailleurs amusé en tournant une courte vidéo à la porte de son nouveau bureau au Congrès où elle esquisse un pas de danse dans un éclat de rire. Cette vidéo clin d’œil a été vue près de 20 millions de fois… Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, retenez ce nom. Nouvel espoir de la gauche ou tête de Turc de la droite, on en reparlera.



I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! ¿¿



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 4 janvier 2019