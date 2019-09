et AFP

publié le 13/09/2019 à 20:52

C'est un engagement fort, et en adéquation avec ses convictions et l'une de ses mesures phares : un revenu universel pour les Américains. Andrew Yang, homme d'affaires en lice pour la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle aux États-Unis, a promis jeudi 12 septembre de donner 1.000 dollars par mois pendant un an à 10 familles choisies au hasard, afin de promouvoir son idée.

"Quand vous donnez de l'argent à une campagne présidentielle, qu'est-ce qui se passe ? Le politique dépense l'argent en publicité et en consultants et vous espérez que ça marche", a déclaré cet entrepreneur de 44 ans en ouverture d'un débat à Houston entre candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, dans des propos rapportés par l'AFP.

"Il est temps de se faire confiance", a poursuivi Andrew Yang, en s'engageant à donner un "dividende liberté (le nom donné à son initiative de revenu minimum universel, ndlr) de 1.000 dollars par mois pendant une année entière à dix familles américaines", et ce sur les fonds de sa campagne.

Ce fils d'immigré taïwanais a renvoyé vers son site internet, où la page d'accueil invite à entrer ses coordonnées dans l'espoir de bénéficier de ce revenu. Peu connu en début de campagne, il a réussi à susciter un intérêt avec son ton décalé et recueille actuellement 3% des intentions de vote dans les sondages.