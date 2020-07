Port du masque : dans quels pays est-il déjà obligatoire ?

publié le 15/07/2020 à 13:08

En ce mois de juillet 2020, plus de 86% de la population mondiale vit dans une zone où le port du masque est imposé, soit dans les lieux publics, soit tout le temps. Une tendance forte, qui pourrait se poursuivre et notamment en France après qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaite rendre obligatoire le port du masque dans les "lieux publics clos".

Le 14 juillet, même jour que la déclaration du président de la République, le Royaume-Uni annonce lui aussi rendre obligatoire le port du masque dans les boutiques et supermarchés d'Angleterre. À partir du 24 juillet, avoir le visage découvert sera sanctionné par une amende pouvant aller jusque 110 euros. Outre les avantages sanitaires, le ministre de la Santé britannique Matt Hancock a noté que cette nouvelle régulation "donnera aux gens plus de confiance pour faire leurs achats et améliorera la protection de ceux qui travaillent dans des boutiques."

Français et Anglais suivent la direction de plusieurs pays où de telles normes sont déjà en place. C'est le cas de l'Espagne, où le port du masque est obligatoire dans les espaces publics clos ou ouverts lorsqu'une distance de plus de 1m50 est impossible à maintenir avec les autres, et où plusieurs régions comme la Catalogne ou les Îles Baléares ont décidé de le rendre obligatoire sans distinction.

Une mesure appliquée dès avril en Allemagne

En Écosse, le déconfinement se fait par phase. Le gouvernement préconisait initialement une distanciation sociale d''au moins 2 mètres en tout temps. Depuis le 10 juillet, des "zones d'un mètre" ont été mises en place, mais le port du masque est contraint dans l'ensemble des boutiques. Précurseur, l'Allemagne a fixé cette règle dès la fin du mois d'avril pour les transports, commerces et écoles. Pas de régulation nationale aux États-Unis mais une vingtaine d'États, dont la Californie et New York, appliquent des mesures similaires.

Il reste malgré tout quelques pays où de telles règles n'existent pas. Dans les pays scandinaves, Suède, Danemark et Norvège, moins de 20% des habitants déclarent régulièrement porter un masque, selon The Economist . Rien ne les y oblige, et les autorités locales n'ont que récemment commencé à conseiller l'usage de cette protection.