Un premier pas vers le chemin de la réconciliation ? Moins de 24h après avoir giflé devant le monde entier Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars, Will Smith a présenté ses excuses publiques à l'humoriste dans un message sur Instagram.

"Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle", explique Will Smith. "Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort", poursuit-il, adressant également ses excuses aux organisateurs et aux invités de la soirée des Oscars, alors que l'Académie des Oscars a annoncé lundi soir l'ouverture d'une enquête interne sur cet incident, qu'elle "condamne" formellement.

"La violence, sous quelque forme que ce soit, est toxique et destructrice", écrit encore Will Smith dans son message, assurant que ses "actions n'ont pas été représentatives de l'homme que je veux être".

Cette altercation est survenue suite à une blague de mauvais goût de Chris Rock selon le couple Smith. L'Américain Chris Rock a comparé ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film À armes égales. Mais cette coupe n'est pas un choix. Jada Pinkett Smith est atteinte de la maladie de l'alopécie qui provoque des pertes de cheveux.