L'Académie des Oscars "condamne" la gifle de Will Smith et ouvre une enquête

Will Smith a giflé Chris Rock lors des Oscars 2022.

La gifle que l'acteur Will Smith a assénée à l'humoriste Chris Rock après une blague sur les cheveux ras de son épouse a fait le tour du monde. L'Académie des Oscars a annoncé, lundi 28 mars, avoir ouvert une "enquête" sur l'incident survenu la veille lors de la soirée de gala.



"L'Académie condamne les actions de Will Smith lors du show de la nuit dernière", écrit l'organisation dans un communiqué transmis à l'AFP. Elle va examiner les suites à donner au regard de ses "règlements et de la loi californienne".

Certains ont appelé l'Académie des Oscars à lui retirer son Oscar (meilleur acteur pour sa performance dans La Méthode Williams) mais l'actrice Whoopi Goldberg, l'une des administratrices de l'Académie, a estimé que cela ne serait pas le cas. "Il y aura des conséquences, j'en suis sûre, mais je ne pense pas que c'est ce qu'ils vont faire, surtout parce que Chris Rock a dit qu'il ne porterait pas plainte", a-t-elle dit à la télévision.

Des sanctions disciplinaires possibles

Sur le plan pénal non plus, aucune poursuite ne paraît possible à ce stade faute de plainte de Chris Rock, avait indiqué la police de Los Angeles dimanche soir.

Will Smith s'exposerait donc seulement à des sanctions disciplinaires, qui peuvent aller selon le code de conduite de l'Académie de la simple réprimande à l'expulsion.

Aidés malgré eux par cette spectaculaire gifle, les Oscars ont attiré 15,36 millions d'Américains devant leur écran. Les chiffres d'audience provisoires, dévoilés par la chaîne ABC qui diffusait la soirée de gala, enregistrent un net rebond par rapport aux 9,85 millions de spectateurs en 2021, un niveau historiquement bas.