Oscars 2022 : qu'est-ce que l'alopécie, la maladie dont souffre Jada Pinkett Smith ?

La séquence restera gravée dans l'histoire des Oscars. Dimanche 27 mars, l'acteur américain Will Smith a interrompu le sketch de l'humoriste Chris Brown pour lui asséner une gifle en direct à la télévision sous les regards médusés du public. Chris Rock venait de faire une plaisanterie sur son épouse Jada Pinkett Smith en comparant ses cheveux coupés à ras au crâne rasé de Demi Moore dans le film À armes égales de Ridley Scott.

Si la référence n'est pas passée, c'est parce que le crâne rasé de Jada Pinkett Smith n'est pas un choix esthétique. L'actrice et productrice américaine souffre d'une alopécie, une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux et se caractérise par une perte de cheveux ou de poils partielle ou totale. On estime que 60.000 à 120.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année en France. Les causes peuvent être hormonales, nutritionnelles, voire toxiques ou psychologiques.

Jada Pinkett Smith, qui s'est complètement rasée les cheveux début 2021, s'est déjà confiée publiquement sur cette condition. En 2018, elle évoquait un moment "terrifiant" lorsqu'elle l'a découverte. "J’étais sous la douche un jour et j’avais juste des poignées entières de cheveux dans les mains. Je me suis dit que je devenais chauve. C’était la première fois de ma vie que j’ai littéralement tremblé de peur”, a-t-elle raconté dans sa propre émission Red Table Talk.

Fin décembre, elle avait évoqué ce combat sur Instagram. "Maintenant, je ne peux qu’en rire. Vous savez tous que je lutte contre l’alopécie. J’ai pensé que je devais juste le partager avec vous pour que vous ne posiez pas de questions", racontait-elle, pour que "personne ne pense qu'elle a subi une opération au cerveau ou autre chose du genre", tout en relativisant : "Les gens sont atteints de cancers, ont des enfants malades. Une force qui nous dépasse enlève des choses aux gens tous les jours, et si elle veut prendre mes cheveux, j'estime que ce n'est pas beaucoup".