Open d'Australie : la Cour rejette le recours de Djokovic contre son expulsion

La Cour fédérale australienne a rejeté dimanche le recours intenté par le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic contre l'annulation de son visa et son expulsion du pays.

"La Cour ordonne que le recours soit rejeté aux frais du demandeur", affirme la décision approuvée à l'unanimité par les trois juges, à la veille du début de l'Open d'Australie au cours duquel le Serbe comptait briguer un 21e titre record en Grand Chelem.

La décision de la Cour, annoncée par son président James Allsop, est en théorie impossible à contester par le joueur, obligé de quitter immédiatement l'Australie avec de possibles répercussions à long terme pour sa carrière.

Pour rappel, Novak Djokovic, non vacciné contre le coronavirus avait été autorisé à entrer sur le territoire australien grâce à une dérogation. Une décision qui avait provoqué un tollé chez les Australiens, pays ou les restrictions sont fortes. Après une bataille judiciaire (et politique), le gouvernement australien avait officiellement demandé l'expulsion de Novak Djokovic, l'accusant d'encourager "le sentiment anti-vaccination". Selon le Premier Ministre Alex Hawke, la présence du Serbe avait même fait "augmenter les troubles à l'ordre public".

Après l'audience, Novak Djokovic a été reconduit au Park Hotel, l'austère centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière désormais mondialement célèbre, qu'il ne devrait désormais plus quitter que pour embarquer dans l'avion qui le ramènera chez lui et voir s'envoler avec lui ces espoirs de briguer un 21ème Grand Chelem et de dépasser le record de Roger Federer.