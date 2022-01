C'est la deuxième fois que son visa est annulé, Novak Djokovic est très incertain pour l'Open d'Australie. Les autorités australiennes refusent de le laisser entrer, faute de vaccin anti-Covid. Et elles le renvoient en rétention administrative. Le Président serbe, lui, soutient le numéro un mondial. Dans son pays, Novak Djokovic est considéré quasiment comme un "Dieu vivant".

Sur un mur de Belgrade, tagué à la bombe noire, est inscrit : "Ils crachent sur notre pays, tous derrière notre héros". Il faut dire que l'affaire Djokovic est dans toutes les têtes, comme celle d'Anita. "Je pense que la situation n'est pas du tout juste, il le traite comme un animal. C'est devenu un jouet pour les politiques là-bas. S'ils avaient voulu le traiter comme un humain, l'Australie aurait dû lui dire de ne même pas prendre l'avion, tout ça aurait pu être évité", explique-t-elle. Le père d'Anita, Dragan est d'accord avec sa fille. "C'est un problème politique. Ça n'a rien à voir avec le vaccin, c'est devenu un cirque. Ils ont mis sa tête sur une affiche et ils comptent les points".

Pour cette famille, cette décision, c'est tout simplement du racisme envers les Serbes, sauf qu'Adriana la mère va même encore plus loin : "Cela ressemble beaucoup au nazisme. Je prends ça très personnellement et je me sens salie, blessée, parce que pour une fois que l'un des nôtres est au sommet de sa discipline, ils le détruisent et ça fait mal".

Une famille serbe qui comme beaucoup d'autres a dans son salon un poster de Novak Djokovic accroché au mur.