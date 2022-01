Novak Djokovic bloqué dans un hôtel avec des migrants présents depuis des années

Le cas Novak Djokovic tourne à l'affaire d'État. Le Président et le Premier ministre serbe parlent de "persécution politique", tandis que le père du tennisman numéro 1 mondial, qui a provoqué une manifestation jeudi 6 janvier à Belgrade, dénonce "un coronafascisme". Le Serbe de 34 ans, lui, est toujours en attente d'une nouvelle audience sur son visa, lundi 10 janvier.

En attendant, il est toujours bloqué dans un petit hôtel de Melbourne utilisé depuis près de 10 ans par les différents gouvernements australiens comme centre de détention pour les personnes en attente de visa. Certains migrants retenus dans cet hôtel sont là depuis plusieurs années.

Pour les fans du numéro 1 mondial, la pilule est dure à avaler. "Je n'ai pas raté un seul match depuis six ans et je n'arrive pas à croire ce qui lui arrive", s'exclame l'une d'entre eux. "Je suis dégoûté par le gouvernement, poursuit un second. Je suis né en Australie mais mes parents sont de Serbie. Je n'arrive pas à croire que dans cet hôtel il y a des refugiés depuis quoi, 6 ou 7 ans. Ça donne envie de vomir".

Dans les jours qui viennent, le risque pour le gouvernement australien est que la venue du Serbe à un événement sportif ne dérape aux yeux du monde sur une question politique, avec un coup de projecteur sur l'attitude des Australiens vis-à-vis des réfugiés.