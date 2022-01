Open d'Australie : l'image de Djokovic se dégrade encore fortement chez les Français

85% des Françaises et des Français ont entendu parler du conflit qui oppose Novak Djokovic aux autorités australiennes, et 64% d’entre eux ne comprennent pas la position du Serbe. Plus grave encore, cette affaire dégrade l'image du tennisman de 34 ans chez plus de la moitié d’entre eux (55%).

S'il peut finalement disputer l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, le numéro 1 mondial n'arrive qu'en deuxième position des favoris (27%), derrière l'Espagnol Rafael Nadal (47%) - le Suisse Roger Federer est forfait. Enfin, les sondés sont très pessimistes pour la saison de leurs compatriotes : 57% pensent qu’ils ne feront pas mieux qu'en 2021, annus horribilis.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 376 amateurs de tennis. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Une position incompréhensible pour 64% des sondés

L'intense conflit qui a opposé ces derniers jours Novak Djokovic aux autorités australiennes va laisser des traces, quelle que soit son issue. D’abord, parce qu’il a été massivement suivi par le très grand public : 85% des Français et 95% des amateurs de tennis ont en effet entendu parler de l’affaire, émaillée chaque jour par un nouvel épisode.

Ensuite, parce que dans ce conflit, la position du Serbe est incompréhensible pour près des deux tiers des Français. La dérogation, les voyages cachés, les approximations administratives, les révélations sur sa présence à certains évènements alors qu’il était censé être isolé. Tout ce remue-ménage semble très louche aux yeux de 64% Français et de 62% des amateurs de tennis (62%), qui ne comprennent pas sa position.

A contrario, les exigences des autorités australiennes ayant fixé comme règle que tout joueur entrant sur le territoire doit être vacciné sont parfaitement comprises par les Français (81%) et par les amateurs de tennis (84%). Cette affaire a d’autant plus de retentissement qu’elle se déroule dans un contexte de forte pression épidémique en France.

Djokovic : une position incompréhensible pour 64% des sondés Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. L'image du Serbe se dégrade encore fortement

L’affaire Djokovic est particulièrement problématique en termes d’image pour un joueur qui n’était déjà pas le plus populaire. En novembre dernier, lorsque nous interrogions les Français sur leur joueur préféré, entre lui et ses deux rivaux Rafael Nadal et Roger Federer, le Serbe n’était cité que par 20% d’entre eux contre 42% pour l’Espagnol et 33% pour le Suisse. Chez les amateurs de tennis, 43% préféraient Federer, 33% Nadal et seulement 23% Djokovic.

Cette affaire détériore encore davantage l'image de ce dernier et risque bien d’entériner son statut de vilain petit canard au panthéon du tennis. 55% des Français et 60% des amateurs de tennis confient ainsi qu'elle dégrade l’image qu’ils ont du joueur serbe. Ils ne sont que 6% et 9% à affirmer qu’elle l’améliore. Pour 39% des Français et 31% des amateurs de tennis, cela ne change rien à l’image qu’ils ont de lui.

Djokovic : l'image du Serbe se dégrade encore fortement Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Open d'Australie : Nadal grand favori

Le premier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis débute donc ce lundi 17 janvier. Après l’imbroglio médiatique, administratif et juridique, le sport va reprendre sa

place. Et Novak Djokovic, pourtant triple tenant du titre et neuf fois vainqueur à Melbourne, n’est pas le favori du tournoi selon les Français et les amateurs de tennis.



47% des Français et 39% des amateurs de tennis désignent en effet Rafael Nadal comme le grand favori, devant le Serbe (27% et 29%). Daniil Medvedev, finaliste l’an passé, complète le podium (7% et 10%), devant Stefanos Tsitsipas (6% et 9%) et Alexander Zverev (5% et 9%).

Open d'Australie : Nadal grand favori Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Pas d'embellie en vue pour les Bleus

Pour la première fois depuis le début de l’ère Open, aucun représentant français n’est parvenu à se hisser en 8es de finale d’un tournoi du Grand Chelem l’an passé. Cette

statistique symbolise à elle seule le déclin du tennis bleu-blanc-rouge. La relève peine à se révéler après des années 2010 marquées par la génération des mousquetaires et par

Marion Bartoli chez les femmes.



Verra-t-on des résultats plus reluisants en 2022 ? Les Français en doutent fortement. Pour 57% d’entre eux, leurs représentants ne feront pas mieux qu’en 2021. Les amateurs de tennis sont plus partagés ; la moitié pense que 2022 sera meilleure que 2021 (50%), l’autre non (50%).

Tennis : pas d'embellie en vue pour les Bleus Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Chez les hommes, c’est Gaël Monfils, récent vainqueur à Adelaïde, qui est le plus attendu (41%), devant Hugo Gaston (22%) et Ugo Humbert (15%). Chez les femmes, Caroline Garcia (30%), Alizée Cornée (24%) et Kristina Mladenovic (22%) sont les joueuses les plus attendues de la saison par les amateurs de tennis.

baro5 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL