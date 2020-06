Obsèques de George Floyd : l'émouvant discours de Joe Biden

publié le 10/06/2020 à 07:09

Les obsèques de George Floyd ont eu lieu mardi 9 juin à Houston (Texas). En marge de la cérémonie religieuse, un message vidéo enregistré par le candidat Joe Biden a été diffusé dans l’église. Un message de cinq minutes, diffusé simultanément sur toutes les grandes chaînes, en édition spéciale, qui retransmettaient les obsèques.

Dans l’église, ce message a été applaudi, et si je m’arrête dessus, c’est parce que c’est peut-être le meilleur discours de Biden depuis le début de sa campagne il y a 14 mois. Il faut dire qu’on a entendu beaucoup de discours de Biden assez médiocres, très mécaniques, peu convaincants. Mais celui-ci, qui n’était pas à proprement parler un discours politique, était vraiment très fort, très touchant.

On ne peut pas comprendre Joe Biden sans revenir aux deux tragédies qui ont bouleversé sa vie et façonné l’homme qu’il est aujourd’hui. Les Américains le savent, il en parle souvent.

Écoutez le message de Biden diffusé lors des obsèques de George Floyd, retransmis sur toutes les grandes chaînes en spéciale.



Il parle de façon très juste du deuil, lui qui perdu sa femme, sa fille, son fils.



L’un des ses meilleurs discours récents. pic.twitter.com/E2APdVkr51 — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) June 9, 2020

En 1972, il venait d’être élu sénateur, à 30 ans, l’avenir s’ouvrait à lui, quand sa femme qui était partie faire les courses de Noël avec leurs trois enfants a eu un accident de la route. Elle est décédée, ainsi que leur petite fille. Les deux petits garçons en sont sortis grièvement blessés.

Joe Biden les a élevés, ils sont restés très proches, soudés, et en 2015, alors que le vice-président Biden se préparait à se lancer dans la campagne présidentielle 2016, son fils aîné, qui s’appelait Beau, qui était son double en mieux, comme le dit Biden, est mort d’un cancer.

Dans ce message vidéo, Biden a parlé aux enfants de George Floyd. De la douleur, de la perte, du deuil, de la foi, de l’espoir. Il s’est adressé notamment à la fille de Floyd, âgée 6 ans.

Un discours qui pourrait peser dans la présidentielle

"Ma petite Gianna, comme je te l'ai dit quand je t'ai vue, tu es si courageuse. Papa regarde d’en haut et il est tellement fier de toi. Et je sais que ça te manque, cette étreinte d'ours que lui seul pouvait te donner. Cette pure joie sur ses épaules pour que tu puisses toucher le ciel."

Ce n'était pas un message politique mais ça pourrait être une clé de l’élection. Pas ce discours précis, mais ce ton, cette approche de consoleur en chef comme on surnomme ici Joe Biden. Consoleur en chef, et pas seulement commandant en chef, c’est ça qu’attendent généralement les Américains de leur président.

Consoleur en chef ? Est-ce cela que l’Amérique attend cette année ? L’Amérique épuisée, déchirée, meurtrie, accablée ces derniers mois par une épidémie, une crise économique foudroyante, puis des émeutes raciales.

"Nous pouvons guérir les blessures de cette nation"

Biden l’a dit tout à l’heure : "Nous pouvons guérir les blessures de cette nation, nous souvenir de sa douleur, et non pas avoir le cœur dur." Ce discours lors des obsèques de George Floyd est une illustration de ce que Biden répète depuis un an, que ce qui est en jeu dans cette élection, ce n’est pas seulement un homme, mais l’âme de la nation américaine. Ce n’est peut-être pas cela qu’attendent les Américains de leur président, mais si Biden est élu, ce sera notamment grâce à ça.