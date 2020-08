Niger : qu'est-ce que les zones rouges et oranges du quai d'Orsay ?

publié le 10/08/2020 à 14:08

La violente attaque de ce dimanche 9 août au Niger rappelle à la vigilance. Selon les autorités locales, huit personnes, dont six Français et deux Nigériens, ont été tués par balles par des personnes qui sont arrivées à moto. Ils se trouvaient alors dans la réserve des girafes située près de Kouré, à l’est de la capitale Niamey.



Une zone classée orange par le ministère des Affaires étrangères. En pratique, cela signifie qu'elle est déconseillée, sauf en cas de "raison impérative". Sur son site internet, le ministère des Affaires étrangères tient à jour dans sa rubrique de conseils aux voyageurs des cartes à destination des voyageurs.

Pour y accéder, il faut se rendre dans la fiche du pays où on souhaite se rendre, et accéder à l'onglet "Sécurité". Les conseils y sont actualisés en temps réel. Là, on tombe sur la carte du pays, avec différentes couleurs en fonction des zones où la sécurité est plus ou moins importante.

La carte du Niger sur le site du ministère français des Affaires Étrangères Crédit : Capture d'écran ministère français des Affaires Étrangères

En vert, rien à signaler. Il n'y a pas de vigilance particulière à observer, mais il est conseillé de consulter la liste des conseils du Quai-d'Orsay quand même. Si une zone est en jaune,

c'est qu'il faut une "vigilance renforcée" : il peut y avoir des risques naturels, de la délinquance, des risques sanitaires qui nécessitent des vaccins ou un traitement particulier... Mais on peut quand même s'y rendre pour le tourisme.

Des zones interdites aux touristes

Viennent ensuite les couleurs orange et rouge. Là, c'est que la situation est incompatible avec le tourisme : ces destinations sont donc déconseillées. Si la zone est en orange, on peut quand même s'y rendre, "pour des raisons impératives d’ordre professionnel ou familial, qu’il revient au voyageur concerné de soigneusement évaluer au regard des risques encourus", explique le ministère des Affaires étrangères sur son site.

Si on décide de s'y rendre, il faut se signaler auprès de l'ambassade ou du consulat de France et prendre des mesures de sécurité. En rouge en revanche, ce sont des zones formellement déconseillées, et les voyages sont interdits.

En théorie, vous pouvez quand même contourner les recommandations de l'État. Les agences de voyage françaises n'organisent rien dans ces zones, mais des agences étrangères le peuvent, et certains guides peuvent vous le proposer également. Mais dans ce cas, attention. S'il vous arrive quoi que ce soit dans une zone rouge ou orange, l’État peut vous demander de rembourser les dépenses qu’il a engagées pour vous secourir. Cette disposition est inscrite dans la loi.

En revanche, si le statut de la zone où vous souhaitez vous rendre change soudainement et passe en orange ou rouge, l'État ne vous remboursera pas votre voyage. Mais mieux vaut quand même annuler, et plaider votre cas auprès de votre compagnie aérienne, de votre agence de voyage ou de votre assurance.

Les cartes du Quai-d'Orsay se basent sur des sources fiables, mais elles ne sont toutefois pas infaillibles. Avant de voyager, il vaut mieux se renseigner aussi sur l'actualité politique du pays où on souhaite se rendre, notamment en consultant les médias.