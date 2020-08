Français tués au Niger : ce que l’on sait au lendemain de l’attaque

et Coline Daclin

publié le 10/08/2020 à 09:53

L'embuscade a fait huit morts dont six Français, selon les autorités locales. Dans le parc national de Kouré, au sud-ouest du Niger, le groupe participait à une excursion touristique. Il est en effet fréquent dans cette zone que des Nigériens et des expatriés fassent l'aller retour pendant le week-end pour voir des girafes.

Sept des huit personnes décédées faisaient partie de l'ONG Acted, une association qui vient en aide aux populations dans plusieurs régions dangereuses dans le monde. Le groupe serait tombé dans un guet-apens : les assaillants auraient traversé la brousse à moto avant de les attaquer. Ils les ont tués par balles. La police scientifique nigérienne et des militaires français de la force Barkhane - qui interviennent en soutien - tentent actuellement de retrouver les auteurs du massacre.

La zone où l'attaque a eu lieu se situe à une heure de route de la capitale, Niamey. Le ministère des Affaires étrangères ne l'a pas classée en rouge pour "fortement déconseillée", mais en orange : c'est donc une "zone déconseillée sauf raison impérative". Elle est connue comme la zone des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Deux groupes actifs y mènent des actions terroristes : l'État islamique au grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.

Les Français régulièrement pris pour cible au Niger

En septembre 2010, cinq Français salariés d'Areva et sept hommes avaient été enlevés à Arlit, près d'un site d'extraction d'uranium. Les derniers otages ont été relâchés en octobre 2013. En janvier 2011, deux jeunes français avaient aussi été enlevés dans un restaurant de Niamey. Ils sont morts au cours d'une opération militaire destinée à les secourir. Plus globalement au Sahel, les Français sont régulièrement visés. Pour rappel, Sophie Pétronin, enlevée au Mali en 2016, est toujours retenue en otage.