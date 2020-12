Mutation de la Covid-19 : un premier cas détecté en Allemagne

publié le 24/12/2020 à 18:50

Une de plus. La nouvelle souche de Covid-19 détectée il y a quelques jours au Royaume-Uni vient d'être repérée sur une femme qui venait d'atterrir à l'aéroport de Francfort, le 20 décembre, en provenance de l'aéroport d'Heathrow, à Londres.

"Aujourd'hui la variante du virus B.1.1.7 a été détectée", a déclaré le ministère régional. La première victime de cette nouvelle souche de Covid-19 a été emmenée en voiture par des proches à Freudenstadt, dans le Bade-Wurtemberg (sud-ouest), et s'est mise en quarantaine après avoir été testée positive au Covid-19 à sa descente d'avion. Le lendemain, elle a commencé à développer des symptômes et un second test s'est avéré lui aussi positif.

L'Allemagne a prolongé mardi 22 décembre et jusqu'au 6 janvier la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud après l'apparition de la nouvelle souche. Un premier cas avait été détecté en Italie, dimanche 20 décembre. La France reste pour l'instant épargnée.

Selon les autorités britanniques, cette nouvelle variante de la Covid-19 serait plus facilement transmissible et donc plus dangereuse. En revanche, elle ne résisterait pas aux vaccins développés par les divers laboratoires. La campagne de vaccination européenne doit commencer fin décembre, et début janvier en France pour les pensionnaires d'Ehpad et leur personnel. Le vaccin Pfizer-BioNTech vient d'ailleurs d'être autorisé en France par la Haute autorité de santé (HAS).