et AFP

publié le 21/12/2020 à 21:02

Si le ministre de la Santé britannique avait évoqué une situation alarmante, l’Organisation mondiale de la Santé a considéré que la nouvelle variante de coronavirus détectée au Royaume-Uni ne représentait pas une situation "hors de contrôle". L'agence a toutefois appelé à maintenir les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie.

"Nous avons eu un R0 (taux de reproduction du virus, ndlr) beaucoup plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et nous l'avons maîtrisé", a déclaré le responsable des situations d'urgence sanitaire à l'OMS, lors d’une conférence de presse, lundi 21 décembre.

Michael Ryan a ainsi estimé que "cette situation" n'était pas "hors de contrôle" et que "même si le virus est devenu un peu plus efficace en matière de propagation, il peut être arrêté".

Une nouvelle souche détectée au Royaume-Uni

"Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait" jusqu'à présent. "Il se peut que nous devions le faire avec un peu plus d'intensité et pendant un peu plus longtemps pour nous assurer que nous pouvons maîtriser ce virus", a poursuivi le haut responsable. Des propos qui contredisent le discours du ministre britannique Matt Hancock. Il avait déclaré dimanche que "la nouvelle souche du coronavirus était hors de contrôle".

Par précaution, cette mutation détectée dans le sud de l'Angleterre a provoqué de nombreuses coupures de liaisons aériennes et ferroviaires. Plusieurs pays ont fermé leurs frontières aux personnes en provenance du Royaume Uni ou d'Afrique du sud, où une autre variante du virus est également apparue. La France a annoncé dimanche suspendre tous les vols et trains depuis l'île britannique.