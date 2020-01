Le prince Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, à la maison du Canada à Londres, le 7 janvier 2020

publié le 14/01/2020 à 16:44

Nouvelle vie, nouveau pays mais aussi nouvelles questions. Après le souhait du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de vivre entre le Royaume-Uni et le Canada, le problème du coût de leur sécurité se pose déjà.

Le Daily Mail évoque une contribution canadienne s'élevant à 500.000 livres (583.000 euros) par an. Des médias canadiens ont estimé les coûts liés à la protection du couple et de leur fils Archie à environ 1,7 million de dollars canadiens (1,2 million d'euros) par an.



Combien, mais surtout qui va payer la note ? Les contribuables canadiens participent traditionnellement à la prise en charge de la sécurité des membres de la famille royale lors de leurs déplacements au Canada, mais quid de leur installation.

S'ils jouissent encore de leur statut d'Altesses royales, le prince Harry et son épouse américaine, ne sont pour l'heure pas encore des résidents canadiens. "Harry ne dispose légalement d’aucun privilège en tant que petit-fils de la reine Elizabeth II", rappelle le Figaro. "Cette dernière, bien que chef d’État du Canada, n’en a pas la citoyenneté".

Trudeau propose son aide à la Reine

Il revient donc au gouvernement canadien de trancher. Selon le Evening Standard, Justin Trudeau aurait ainsi proposé à la Reine d'assurer la sécurité du couple princier avec les gardes du corps de la Police Canadienne Royale, et par conséquent d'en assumer les coûts.

Sur Twitter, certains contribuables canadiens se sont montrés ouvertement hostiles à ce que la facture de la sécurité du couple princier leur incombe. "Si le Canada finit par payer même un penny pour Harry et Meghan quand ils vivront ici, je me révolte", écrit un utilisateur du réseau social. "Les contribuables ne devraient pas avoir à débourser de l'argent pour ces gosses multimillionnaires gâtés", s'insurge un autre.

Officiellement, Ottawa n'a pas encore décidé si le Canada paiera les frais, a affirmé lundi son Premier ministre, sans rien exclure. "Nous ne sommes pas encore sûrs quelles seront les décisions, les dispositions finales et ce sont là des décisions qui leur reviennent", a dit le Premier ministre dans un entretien à la chaîne de télévision canadienne Global.



Les Canadiens "sont tout à fait d'accord" pour que le couple princier vive à temps partiel au Canada, mais "il y a encore beaucoup de discussions à avoir sur quel type de coûts cela implique", a-t-il ajouté.

Harry et Meghan, qui vivent principalement de l'argent alloué par le prince Charles et disposent tous deux d'une fortune à leur nom, ont assuré lors de l'annonce de leur retrait "vouloir devenir financièrement indépendant". À savoir donc si la question de leur sécurité restera elle-aussi à leur charge.