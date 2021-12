Pourquoi le FBI n'aurait jamais existé sans Napoléon Bonaparte ?

Le FBI, Federal Bureau of Investigation, le fameux service de police judiciaire américain, vu dans une tonne de films et de séries, qui lutte contre le crime organisé. Il a été baptisé ainsi en 1935 mais fut créé en fait en 1908 sous le nom de BOI, Bureau Of Investigation.

D'ailleurs vous ne trouvez pas bizarre, l'utilisation dans BOI comme dans FBI du mot "bureau", un mot français ? Mais il y a une explication à ça, car le FBI a été créé par un homme d’origine française, Charles-Joseph Bonaparte, Bonaparte comme Napoléon.

Et pour cause c’est son arrière petit-neveu, le descendant de Jérôme, le plus jeune frère de Napoléon, qui envoyé en mission aux Antilles fit une halte aux États-Unis où il eut un fils qui resta là-bas avec sa mère. Un fils qui lui-même en eut deux, dont ce Charles-Joseph, brillant juriste diplômé de Harvard qui est nommé au gouvernement par le président Theodore Roosevelt.



Ministre de la Justice, Charles-Joseph a pour mission de lutter contre le crime, sauf qu’il n’a aucun enquêteur à sa disposition. Il fait alors appel à des fonctionnaires, mais le Congrès le lui interdit. Pas grave chez les Bonaparte, on a de la ressource. Charles-Joseph a alors l’idée d’engager 25 agents spéciaux qu’il forme lui-même, selon les valeurs qui sont devenues la devise du FBI : Fidelity, Bravery, Integrity. En français : Fidélité, Bravoure, Intégrité. Ce qui donne comme initiales aussi : F.B.I. ! Qui donc veut aussi dire Flics que Bonaparte Inventa.

