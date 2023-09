Les infos de 8h - Séisme au Maroc : à Marrakech, une nouvelle nuit passée dehors par de nombreux habitants

De nombreux Marocains ont eu du mal à fermer l'œil dans la nuit de samedi à dimanche 10 septembre, après le puissant et meurtrier séisme de vendredi. Certains ont été forcés de dormir dehors en raison de l'effondrement de leur habitation, tandis que d'autres ont préféré rester à l'extérieur par crainte de répliques. L'envoyée spéciale de RTL à Marrakech s'est rendue dans le quartier de la Médina, où de nombreux habitants ont passé la nuit à même le sol.

Plusieurs centaines de Marocains se sont installés sur une petite place du centre-ville, transformée en dortoir géant. Beaucoup de femmes et d'enfants sont installés sur des lits de camp improvisés, des grands tapis ou des morceaux de tissu posés sur le sol en terre de la Médina. Ce dimanche matin, les habitants se réveillent doucement, encore emmitouflés dans des couvertures après une nuit fraîche. Certains Marocains interrogés, qui n'ont pas la possibilité financière de se reloger, doivent dormir dehors après que leur maison a été endommagée ou complètement détruite par le séisme. D'autres sont restés à l'extérieur par choix.

Le bilan du séisme s'élève à au moins 2.000 morts et pourrait s'alourdir considérablement dans les prochains jours. Les régions montagneuses au sud de Marrakech, dans le Haut-Atlas, ont été les plus touchées et dénombrent le plus de victimes.



