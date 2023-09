Coupe du monde rugby 2023 : l'Angleterre bat l'Argentine à plate couture 27-10

L'Europe à l'honneur. Après la France vendredi soir, c'est au tour de l'Angleterre de réussir son entrée dans le Mondial de rugby 2023, en battant ce samedi 9 septembre l'Argentine à Marseille 27-10. Le tout, sous les yeux de Kate Middleton, qui a fait le déplacement dans la cité phocéenne pour suivre le match. Un joli score, alors que les Britanniques étaient en infériorité.

Les Anglais auront profité des nombreuses pénalités concédées par les Argentins, incapables de profiter de l'exclusion du troisième ligne Tom Curry, pour reprendre le dessus, et inscrire tous leurs points au pied par l'intermédiaire de George Ford (6 pénalités, 3 drops en première mi-temps). Les Pumas ont quant à eux inscrit le seul essai du match en toute fin de match par Rodrigo Bruni.

Pourtant réduite à 14 dès le début du match en l'absence d'Owen Farrell, suspendu pour les deux premières rencontres du tournoi, l'Angleterre, grâce notamment à trois drops de son ouvreur George Ford, est parvenue à redresser la barre. Le numéro 10 anglais a enchaîné en l'espace de dix minutes trois coups de pied parfaitement équilibrés, dont deux de plus de 40 mètres, et renversé la tendance d'une rencontre bien mal embarquée.

Jonny Wilkinson, qui avait élevé le drop-goal au rang d'art cette arme presque tombée en désuétude dans le rugby moderne, pour conduire le XV de la Rose vers le titre mondial en 2003, a dû apprécier. Le pied de Ford, impeccable face aux perches (six sur six de réussite) en plus de ses drops assassins, et logiquement désigné homme du match avec ses 24 points, aura donc fait la différence face aux Argentins, qui l'ont bien aidé.

Les Argentins avaient pourtant l'avantage numérique

On pouvait effectivement attendre beaucoup mieux des joueurs de Michael Cheika à la sortie d'un Rugby Championship plutôt réussi entre une victoire en Australie (34-31) et une courte défaite chez les champions du monde sud-africains (22-21).

Maladroits, en panne d'idées, indisciplinés, ils n'ont pas su tirer profit de leur supériorité numérique et devront encore attendre pour battre enfin les Anglais en Coupe du monde après déjà trois défaites en 1995, 2011 et 2019.

Les Argentins auront le temps d'analyser les raisons de cette contre-performance, et de la ruminer, puisqu'ils ne rejoueront pas avant presque deux semaines, le 22 septembre à Saint-Etienne face aux Samoa.

Les Anglais ont eux répété à l'envi cette semaine qu'il leur suffisait d'un déclic pour enrayer leur mauvaise dynamique et reprendre leur place à la table des grandes nations mondiales. Ils pourront le confirmer contre les Japonais, en essayant peut-être cette fois de rester à 15 tout le match pour offrir davantage offensivement.