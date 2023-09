Les infos de 18h - Séisme au Maroc : la course contre la montre pour trouver des survivants

Plus d’un millier de personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le royaume dans la nuit du 8 au 9 septembre, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique dans plusieurs villes du pays.

Le Maroc est frappé au cœur. Des villages entiers sont dévastés. La course contre la montre est engagée. Après ce séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, le bilan provisoire est épouvantable avec 1.037 morts et 1.204 blessés, dont 721 dans un état critique.

Dans les rues du centre-ville de Marrakech, tout le monde s'affaire depuis très tôt ce samedi 9 septembre. Les tracteurs et autres camions-bennes s'activent pour ramasser les tas de gravats les plus imposants et ainsi dégager (un peu) les rues dans lesquelles il est impossible de circuler.

Les habitants apportent leur aide. Les secours, les ambulanciers, la protection civile roulent à toute vitesse à la recherche d'éventuels rescapés sous les décombres. À l'hôpital, des centaines d'habitants s'entassent dans des queues longues de plusieurs dizaines de mètres pour donner leur sang aux victimes du séisme.

Épicentre du séisme : des endroits très difficiles d'accès

Dans les villages proches de l'épicentre, dans la province d'Al Haouz au sud-ouest de Marrakech, la situation est bien plus complexe. La zone est montagneuse. Les routes sont sinueuses, tortueuses, escarpées et pas forcément praticables.



Pour l'heure, les hélicoptères de la gendarmerie marocaine effectuent des rotations de reconnaissance. Il s'agit de repérer les lieux les plus touchés afin de mettre en place une stratégie de secours.

En parlant de secours, de nombreux pays comme la France, l'Espagne ou le Royaume-Uni se tiennent d'ores et déjà à la disposition du Royaume du Maroc, qui décidera ou non de la mise en place d'une aide internationale. "La France est prête à mobiliser les moyens nécessaires [...] et apporter une assistance médicale dans cette phase critique d'urgence et, lorsque le temps viendra, le soutien nécessaire à la reconstruction", a notamment déclaré Emmanuel Macron.

