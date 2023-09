Les infos de 6h - "On a besoin d'aide" : au sud de Marrakech, des habitants livrés à eux-mêmes après le séisme

Les opérations de secours se poursuivent au Maroc, après le séisme qui a provoqué la mort dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre d'au moins 2.000 personnes. Un Français figure parmi les victimes après avoir été tué à Agadir. La province d'Al Haouz, au sud de Marrakech, a été la plus touchée par ce puissant tremblement de terre, d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter.

Un des envoyés spéciaux de RTL s'est rendu dans cette région montagneuse du Haut-Atlas, où les dégâts sont très importants et les victimes extrêmement nombreuses. La ville de Moulay Brahim, 3.000 habitants, compte déjà 30 morts et des dizaines de personnes sont encore coincées sous les décombres.

Dans les ruelles escarpées, des débris recouverts de poussière ocre jonchent le sol. Des dizaines de maisons en pierre se sont effondrées et d'autres sont fissurées ou éventrées. Un jeune père de famille, avec une petite fille d'un an dans ses bras, montre au loin le cimetière où quatre hommes creusent une tombe à l'aide d'une pioche. "Ils creusent encore et il y a encore des morts. Un monsieur a perdu deux enfants, encore petits. Il y a dix enfants qui sont morts", déplore-t-il.

"Personne ne vient nous aider"

La police municipale a ordonné aux habitants de rester quatre jours et quatre nuits dehors, par crainte des répliques. Derrière l'imposant minaret couleur sable, une grande tente abrite des familles, avec des femmes et des enfants couchés sur des tapis. Pour tenir, ils disposent d'un peu de pain et de thé. Un attroupement se forme autour de notre reporter et une jeune femme s'approche. "J'ai essayé de fuir mais la porte de ma chambre était coincée, ma famille m'a secouru. On a pu sortir avant que la maison ne s'effondre", raconte-t-elle.

Dans la foulée, une grand-mère nous interpelle. "Personne ne vient nous aider. Je n'ai plus de maison. On a besoin d'aide, s'il vous plaît venez", implore-t-elle. Les habitants sont livrés à eux-mêmes avec seulement une pelleteuse pour effectuer les recherches dans les décombres, avec l'aide de quelques bénévoles. Yacine, qui vient d'un village épargné par le séisme, tente de prêter main forte comme il le peut, avec une truelle et un casque de chantier. "On n'arrive plus à trouver personne sous les décombres, tout s'est effondré. On a besoin de beaucoup plus d'aide, de la nourriture et des vêtements", assure-t-il.

Un cri de joie retentit en contrebas : un brancard est apporté pour sortir une victime des décombres. Mais c'est une fausse alerte et les recherches se poursuivent.

