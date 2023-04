Ce samedi 29 avril, les préparatifs de la contre-offensive ukrainienne touchent à leur fin, après que plusieurs attaques aient fait au moins 26 morts vendredi dans plusieurs villes du pays. Une guerre qui ne se joue pas seulement dans les tranchées et dans les airs. Kiev a en effet annoncé avoir neutralisé plus de 4.500 cyberattaques russes l'an dernier.

La France tente également de se perfectionner face à cette nouvelle forme de conflit. Durant deux semaines, une école d'ingénieurs près de Paris s'est transformée en base militaire. L'armée a ainsi participé au plus grand exercice de cyberdéfense au monde.

Et pour cet exercice, pas d'armes classiques : "Le cyber combattant a majoritairement son ordinateur pour travailler", explique un militaire. 120 cyber combattants en treillis ont été épaulés par des civils de l'ANSSI, l'autorité nationale de cyberdéfense.

La cyber défense : une nouvelle forme de guerre

Lors de cet entrainement, les soldats ont dû défendre un État fictif d'une cyber-attaque. Objectif : protéger les systèmes d'information d'une armée, d'une banque mais pas seulement : "Le risque, c'est qu'au travers d'une attaque informatique, ils coupent aussi la distribution de gaz", détaille le capitaine Olivier.

Les hackers peuvent aussi brouiller les communications entre militaires. Un scénario qui correspond à la réalité de la guerre en Ukraine et des milliers d'attaques russes : "Les Ukrainiens avaient très bien préparés leurs infrastructures et leurs systèmes d'information pour être capable d'encaisser des attaques et y répondre" constate le capitaine de vaisseau Vincent Sébastien, chef d'état-major du commandement "Cyber".

"Le cyber fait parti des opérations militaires au même titre que les autres milieux". Cet exercice, encadré par l'OTAN et avec la présence de 38 pays, est aussi l'occasion pour la France de démontrer sa cyber puissance. Le Ministère des Armées prévoit d'ailleurs de doubler les investissements dans le cyber, avec une enveloppe de quatre milliards d'ici 2030.

