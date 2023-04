Guerre en Ukraine : ce que l'on sait sur les frappes russes qui ont fait au moins 12 morts

Des sauveteurs et des habitants cherchent des survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel endommagé à Ouman.

Cela faisait plusieurs mois que l'Ukraine n'avait pas subi de frappes aussi massives de la part de la Russie. La nuit dernière, le centre et le centre est du Pays ont été bombardés. Le dernier bilan fait état de 12 morts.

C'est la désolation, les pompiers dégagent encore des corps, les grues évacuent les débris et c'est un cri de désespoir continu qu'on entend à Ouman, dans le centre du pays, à 200 km de Kiev. C'est une ville connue pour le pèlerinage des juifs hassidiques, qu'elle reçoit chaque année.

Un immeuble résidentiel a été visé vers 4h ce matin faisant 14 morts dont au moins 2 enfants âgés d'une dizaine d'années, indique le ministre de l'Intérieur. À Dnipro, plus à l'est, 1 femme et son enfant de 3 ans ont été tués par une autre frappe. À Kiev aucune victime n'est à déplorer.

Onze missiles de croisière et deux drôles russes ont été abattus dans le ciel de la capitale. Au total l'armée ukrainienne indique avoir intercepté 21 missiles sur 23 largués par des bombardiers russes.

Pour rappel, les Ukrainiens ont reçu ce mois-ci les systèmes patriotes, des systèmes de défense anti-aériens américains développés pour créer un bouclier contre les missiles russes. Le patriote, c'est un radar qui détecte très rapidement, très précisément les cibles avant de les détruire.



