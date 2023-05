Guerre en Ukraine : le pays assure être prêt pour son offensive

"Les préparatifs touchent à leur fin", a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov au sujet de l'attaque que son pays veut lancer pour reconquérir les territoires occupés dans l'est et le sud par la Russie. "L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts", a-t-il affirmé.



Vendredi 28 avril, plusieurs frappes de missiles de croisière russes ont atteint des immeubles d'habitation. Au moins 23 personnes sont mortes à Ouman, deux autres à Dnipro, et un homme de 56 ans a été retrouvé sous les décombres de sa maison dans la province de Kherson.

"Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et (notre) peuple rapproche l'État terroriste de l'échec et de la punition", a réagi sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a exigé une "riposte" internationale à la "terreur" russe. De son côté, la Russie a assuré avoir bombardé des "points de déploiement temporaires des unités de réserve des forces armées ukrainiennes" avec des "armes de haute précision".

Les autorités installées par Moscou ont également annoncé que neuf personnes avaient été tuées et 16 blessées dans des frappes des forces ukrainiennes sur Donetsk, la principale ville contrôlée par les Russes dans l'est de l'Ukraine.



Une contre-offensive attendue

Durant l'hiver, la Russie avait tenté de plonger l'Ukraine dans le noir et le désarroi, pilonnant ses infrastructures énergétiques. La perspective d'une prochaine offensive de l'armée ukrainienne, appuyée par de puissants équipements occidentaux, ferait entrer la guerre dans une nouvelle phase, après plus d'un an de conflit à haute intensité.

Depuis plusieurs mois, l'Ukraine affirme vouloir lancer un assaut décisif pour renverser le cours de l'invasion russe et libérer les près de 20% de son territoire occupés, dont la péninsule de Crimée. Les pays membres de l'Otan et leurs partenaires ont fourni aux Ukrainiens 230 chars de combat et 1.550 autres véhicules blindés.

La Russie a, de son côté, mobilisé des centaines de milliers de réservistes. Malgré le soutien en première ligne des paramilitaires du groupe Wagner, les forces russes ne parviennent pas à prendre Bakhmout.

Kiev explique sa stratégie de guerre d'usure dans la zone pour limiter au maximum les possibilités pour l'armée russe de poursuivre sa conquête du Donbass, un grand bassin industriel dans la partie orientale de l'Ukraine.



