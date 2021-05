publié le 20/05/2021 à 08:55

Jenny McGee jette l'éponge. Cette infirmière qui avait soigné le Premier ministre britannique Boris Johnson lorsque celui-ci était hospitalisé à Londres à cause d'une forme grave du coronavirus, en avril 2020, a annoncé sa démission, mardi 18 mai.

À sa sortie de l'hôpital, Boris Johnson avait pris la peine de la remercier publiquement avec un de ses collègues. Il affirmait alors que le NHS, l'hôpital public anglais, lui avait sauvé la vie. Aujourd'hui, la professionnelle de santé se met en retrait car les conditions de travail dans le secteur hospitalier britannique sont catastrophiques et que le gouvernement ne réagit pas.

"Quand je rentrai en voiture la nuit, après le travail, j'entendais ce que disait Boris Johnson aux informations. C'était surréaliste et je me disais 'wow, je me suis occupée de lui'". La suite ne convient pas à Jenny McGee car le gouvernement a répondu aux manques de moyens du système de santé par une hausse de salaire du personnel hospitalier de seulement 1%.

Cette annonce la rendue "malade" et ajoute que "nous ne recevons ni la considération, ni le salaire que nous méritons" en évoquant également un "désespoir au sein des équipes". L'infirmière a donc décidé de faire une pause, comme beaucoup d'autres soignants, et continuera le même métier aux Caraïbes.

