Coronavirus : un médecin soigne le chirurgien qui lui a sauvé la vie il y a 20 ans

publié le 15/05/2020 à 23:31

Lorsque Venkatachalam Chandrasekaran a été admis au Epsom General hospital, atteint du coronavirus, il a été pris en charge par une personne familière. Ce chirurgien avait sauvé la vie au Dr Shakil Rahman, spécialisé dans les maladies respiratoires, deux décennies auparavant.

Il y a 20 ans, celui que l’on appelle Mr Chandra travaillait comme chirurgien cardiaque au St George's Hospital de Tooting. Il avait effectué un pontage coronarien au Dr Rahman après sa crise cardiaque, raconte Sky News.

Les deux hommes étaient restés en contact depuis et auraient sûrement préféré être réunis dans d'autres circonstances. Heureusement, après dix jours de traitement, le Dr Chandra a pu sortir de l'hôpital.

"Toute l'équipe et moi-même avons été très heureux de pouvoir le traiter quand il en avait besoin, de le remettre sur pied et de le voir quitter l'hôpital avec sa famille, sous les rires et les applaudissements", a raconté le Dr Rahman.