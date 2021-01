Coronavirus au Royaume-Uni : les hôpitaux londoniens sont submergés

publié le 08/01/2021 à 21:28

Alors que le vaccin Moderna vient d'être approuvé par les autorités britanniques, la situation sanitaire s'aggrave chaque jour un peu plus dans le pays : 1.325 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, un record. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a décrété ce vendredi 8 janvier un "état d'incident majeur", une sorte d'état d'urgence. "Les hôpitaux sont en train d'être submergés" explique-t-il.

Le personnel soignant est également très inquiet, comme Mario, un consultant aux urgences d'un hôpital du Sud-Est londonien : "Nous n'avons plus de lits, nous sommes pleins. On a ouvert des salles d'opération qu'on utilise pour des soins intensifs". Le soignant, qui se dit fatigué mais combatif, se désole : "on a dû garder des malades parfois trois heures dans les ambulances, et avec le froid on ne peut même plus dresser des tentes pour les malades dehors".

Rowan est lui infirmier à Sheffield, dans le Nord de l'Angleterre. Son hôpital a reçu plusieurs demandes de placements de la part de la capitale : "nos soins intensifs sont pleins à seulement 70%, mais si nous prenons des patients d'ailleurs nous serons vite remplis. Que se passera-t-il alors quand la deuxième vague nous touchera ? J'ai l'impression de voir un tsunami se diriger vers nous". Comme lors de la première vague, Rowan s'attend à être désigné pour travailler aux soins intensifs dès la semaine prochaine : il est le dernier de son équipe à ne pas encore avoir dû changer d'affectation.