Les infos de 8h - Guerre en Ukraine : des membres de la légion étrangère sont-ils actuellement en Ukraine ?

RTL vous le révélait il y a 2 semaines, 14 légionnaires étaient interpellés à Paris alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre le front. Des Ukrainiens voulant combattre pour leur pays.

D'où cette question ce matin, certains d'entre eux sont-ils en ce moment sur place ? Ont-ils pris les armes contre les Russes ? Une vidéo en tout cas sème un doute.

Repérée par Céline Landreau en début de semaine pour l'émission On défait le monde sur RTL, on y voit ce qui semble être deux soldats ukrainiens chanter avec beaucoup de ferveur l'hymne de la légion étrangère. S'agit-il d'une preuve ? du moins d'un indice. La légion étrangère française, compte 700 Ukrainiens. L'armée leur avait accordé 15 jours de permission pour aller aider leur famille, mais interdiction de se battre ! Sauf qu'aujourd'hui, tous ne sont pas revenus.

À l'heure actuelle, 21 légionnaires d'origine ukrainienne sont considérés comme étant en absence illégale. En clair, ils ont quitté leurs casernes depuis le début de la guerre et n'ont donné aucune nouvelle. Pour leur hiérarchie, il n'y a pas de doute, ces 21 légionnaires sont actuellement en train de combattre contre l'armée russe. Pour autant, "il n'y a pas eu d'hémorragie de déserteur", assure un haut gradé qui craignait des départs plus massifs.

Par ailleurs, 10 légionnaires qui étaient en permission en Ukraine au moment de l'invasion russe, sont toujours bloqués là-bas, enrôlés avec leurs compatriotes, de gré ou de force.

Enfin, la légion a accordé 110 permissions de 15 jours à ceux qui souhaitent se rendre à la frontière de l'Ukraine pour prendre en charge leurs familles et les mettre à l'abri. Des légionnaires qui sont en contact quotidien avec leur hiérarchie pour éviter tout risque de désertion. Déjà 45 familles ont pu être rapatriées en France.

