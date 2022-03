Guerre en Ukraine : ce que l'on sait des légionnaires français d'origine ukrainienne arrêtés à Paris

"Le légionnaire est un soldat français qui est au service de la France. Il ne peut pas avoir plusieurs fidélités", a indiqué le général Lardet, commandant de la Légion étrangère, au micro RTL. Dans la nuit du mardi 2 mars au mercredi 3 mars, les policiers ont interpellé un groupe d'individus qui s'apprêtaient à monter dans un bus direction la Pologne.

Le groupe était composé d'hommes pour certains en tenue militaire, avec des gilets pare-balles. Les 29 personnes présentes sur place ont été conduites au Département de contrôle des flux migratoires. Parmi eux, les deux chauffeurs du car ont été relâchés. Il y avait également 13 civils dont les intentions sont toujours en cours de vérification. Et donc 14 légionnaires, tous d'origine Ukrainienne.

Pour rappel, aujourd'hui, on compte 9.000 légionnaires en France, issus de 140 nationalités différentes, et qui s'engagent sous le drapeau tricolore pour effectuer des missions au sein de l'armée. Or, les 14 légionnaires n'avaient peut-être pas le droit de quitter la France.

Une permission pour "accueillir leur famille"

C'est tout le problème et des enquêtes sont en cours au niveau du commandement de la légion étrangère. Ce qui est sûr, c'est que cinq d'entre eux n'avaient aucune permission, et selon leur commandement, sont en "totale déviance avec le code des légionnaires". Ils encourent donc une sanction militaire lourde et peut-être même à terme d'être expulsés de la Légion. Pour les 9 autres, la situation est plus complexe. Ils ont obtenu une permission exceptionnelle.

"Je les ai autorisés en urgence à avoir 15 jours de permission pour se rendre dans un pays limitrophe pour accueillir leur famille", a commenté le général Lardet. Le problème c'est qu'il faut désormais déterminer leurs intentions. Selon une note de police consultée par RTL, un des occupants du bus n'a pas caché aux policiers son intention de vouloir rejoindre l'armée ukrainienne.

Parmi les 700 Ukrainiens dans la Légion étrangère, 25 sont aujourd'hui en absence illégale, c'est-à-dire que la Légion ne sait pas où ils sont, très probablement déjà engagés sur des combats en Ukraine. À terme, ces 25 pourraient être considérés comme déserteurs.