publié le 14/03/2021 à 08:39

La troisième vague de la Covid a été fatale sur le front de l’emploi en Espagne. Le chômage, qui était déjà élevé, a atteint des sommets : 16% en décembre. Le secteur du tourisme est particulièrement touché, tout est à l’arrêt. À Barcelone, sur l’avenue mondialement connue des Ramblas, il n’y a plus d’activité ou presque.

Dans son kiosque à journaux et souvenirs, Sergio Castro fait partie des quelques commerçants des Ramblas qui n’ont pas baissé le rideau. Mais il a dû licencier trois employés, et les six autres sont toujours en chômage partiel. “On est passé d’une rue toujours pleine de monde à une rue vide. Ici, les commerces sont presque tous fermés, on ne va pas survivre", déplore-t-il. Xavi, la quarantaine, travaillait lui dans l’organisation d’événements internationaux. D’abord au chômage partiel depuis mars, il vient finalement d’être licencié : "je n’ai pas travaillé depuis un an et on n’a aucune vision, aucun espoir concret sur une reprise de l’activité."

En Espagne, les entreprises ont bénéficié de crédits et réductions de charge mais de peu d’aides directes, une erreur selon Joan Rovira, de la Chambre de commerce de Barcelone. “L’État n’a pas indemnisé les entreprises de manière directe, il ne les a pas indemnisées pour les sauver dans l'intérêt de tous. Beaucoup d’entreprises touristiques ont fermé au détriment de la population", explique-t-il. À Barcelone et en Espagne, on attend une reprise de l’activité pour l’été, avec l’espoir du passeport vaccinal.

