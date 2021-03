publié le 03/03/2021 à 22:50

Plusieurs médias espagnols ont rapporté que les sœurs du roi d'Espagne auraient été vaccinées à Abu Dhabi. Une polémique qui intervient alors que le parti Podemos, membre du gouvernement, dénonçait mercredi 3 mars des "privilèges" contribuant au "discrédit" de la monarchie.

Selon El Confidencial et El Mundo, les infantes Elena et Cristina, âgées de 57 et 55 ans, auraient reçu un sérum anti-Covid, en dehors du protocole en vigueur en Espagne, alors qu'elles voyageaient aux Émirats pour voir leur père, l'ex-roi Juan Carlos, qui s'y est exilé en août après des soupçons sur l'origine opaque de sa fortune.

Pour l'heure, aucun commentaire n'a été fait par le palais royal, contacté par l'AFP. Un porte-parole a toutefois rappelé que les sœurs de Felipe VI ne "font pas partie" formellement de la famille royale et que leurs choix ne concernent donc pas le palais. Pour rappel, en Espagne, la campagne de vaccination cible jusqu'ici les personnes les plus âgées et les plus vulnérables.

Du côté du parti de gauche radicale Podemos, membre de la coalition au pouvoir avec les socialistes du Premier ministre Pedro Sanchez, ces informations ont été vivement dénoncées. "La vaccination des infantes est une nouvelle de plus contribuant au discrédit de l'institution monarchique. Pour l'opinion, cela constitue un traitement de faveur et des privilèges", a déclaré à la télévision publique Irene Montero, ministre de l'Égalité et membre de Podemos, formation ouvertement républicaine.