Coronavirus en Espagne : réouverture des restaurants, bars et musées

publié le 26/02/2021 à 20:30

La quasi-totalité des régions espagnoles ouvre ses restaurants et centres commerciaux pour laisser respirer un peu l’économie. Certains Madrilènes en profitent pour faire du tourisme.

À deux heures de la capitale, à Véra, Carla a tout préparé dans son café pour accueillir les visiteurs venus passer le week-end depuis Madrid. Le chorizo, jambon et le fromage de chèvre sont servis en tapas sur les terrasses où se pressent déjà les premiers touristes.

Carla est rayonnante : "On voit qu’il y a plus de monde depuis qu’ils ont ouvert le cloisonnement par région. Les gens se décident à bouger, à prendre du bon temps, c’est bon pour tout le monde et puis la solitude ce n’est pas fait pour nous", dit-elle.

Antonio et Marissa, un couple de sexagénaires, ont décidé de faire du tourisme après des semaines bloqués à Madrid. "Ça fait des lustres qu’on n'était pas sorti, on va déjeuner au restaurant du parador, ils ont une cuisine excellente", nous dit Marissa. La gastronomie est au programme, mais aussi des visites culturelles qui fonctionnent avec un quota déterminé de visiteurs.

"On peut faire des visites sans aucun problème, il y a de bonnes mesures de sécurité si on suit à la lettre le protocole. Là par exemple, on va aller visiter le musée où est enterré l’empereur Charles Quint", dit Antonio. Pour le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, c’est un soulagement même si la fréquentation reste encore très modeste.