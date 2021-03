publié le 10/03/2021 à 09:30

Jean Castex soulignait encore la semaine dernière que notre pays était l'un des rares à proposer des tests gratuits. Les Allemands qui se précipitent dans les supermarchés low-cost pour acheter 5 tests pour 25 euros.

Mais depuis lundi dernier seulement, les Allemands ont maintenant droit à un test antigénique gratuit par semaine. Sinon, un Allemand doit débourser selon les Länder, c'est par exemple, 150 euros à Berlin. En revanche, c'est totalement gratuit en Bavière depuis le 1er juillet, vous voyez cela dépend des régions. Les autotests en supermarché vont aussi débarquer prochainement en Suisse.

En Espagne, pour se faire tester, il faut payer, 60 à 120 euros sauf, sauf si vous avez des symptômes et une ordonnance médicale, mais il faut vraiment vous sentir mal pour y avoir droit. En Grèce : il faut être chanceux car les Grecs doivent s'inscrire sur un site Internet et être tiré au sort s'ils désirent un PCR gratuit, sinon c'est 60 euros dans un laboratoire et 20 euros pour un antigénique en pharmacie. Et encore, le gouvernement a fixé un plafond en décembre dernier parce que les prix s'envolaient dans les structures privées.

À Londres, un laborantin vient chez vous pour 389 euros

Au Royaume-Uni, il faut aller chez le pharmacien pour un test PCR mais il faut débourser 133 euros. Un test salivaire ce n'est que 100 euros sur Internet et le chic du chic, c'est à Londres avec ce laborantin qui vient chez vous pour vous tester avec un résultat assuré dans les 24 heures, mais ça vous coûtera 389 euros. Tout ça ce sont des prix pris au hasard, il n'y a aucun plafond fixé par le gouvernement britannique.

Plus loin, en Afrique, par exemple au Gabon, les caisses se sont vidées pour payer des tests gratuits pour tous les Gabonais alors les autorités ont mis le holà. C'est payant désormais , un peu plus de 7 euros pour un test ordinaire, 4 fois plus pour un test d'urgence.

Enfin aux États-Unis, c'est gratuit et sans RDV si les Américains passent par le système hospitalier, en revanche c'est 200 dollars, près de 170 euros, dans le privé, que vous alliez dans un labo ou que le laborantin vienne à domicile.