publié le 01/03/2021 à 11:22

L’Europe avait-elle envisagé un passeport vaccinal avant la pandémie de covid-19 ? "Tout était déjà prévu". Ainsi commence, avec peu d’originalité, un message amplement partagé sur les réseaux sociaux depuis fin janvier. "L’Union européenne prévoit la mise ne place d’un passeport vaccinal depuis 2018 avec validation en 2022. Réveillez-vous !"

Un message accompagné d’un document PDF détaillant, en anglais, toutes les étapes pour arriver à une carte de vaccination commune à tous les pays membres de l’Union européenne.

Troublant, et encore plus quand on sait que ce document est vrai. Pourtant, il ne s’agit en rien de l’idée de création d’un passeport de vaccination donnant accès à tout aux vaccinés et rien aux autres mais plutôt d’harmonisation de la politique vaccinale, ce qui est légèrement différent.

Résurgence de la rougeole en 2018

En 2018, l’Union européenne doit faire face à une résurgence de la rougeole un peu partout sur le continent. 41.000 enfants sont touchés y compris en France. L’idée est alors d’harmoniser les politiques de vaccination et de créer une "carte de vaccination des citoyens européens" qui soit "commune à tous les pays européens et utilisable au-delà de leurs frontières.

En matière de vaccin pour les enfants, chaque pays a sa politique, certains passent par l’obligation, d’autres préfèrent la recommandation. Chaque membre de l’Union Européenne gère sa politique de santé. À aucun moment, explique l'AFP factuel, qui a déniché cette intox, l'Europe n'a envisagé la mise en place d'un document obligatoire sans lequel les citoyens n'auraient pas pu circuler.

Ce document est en fait une feuille de route qui concernait les maladies dites "évitables" par la vaccination, rien à voir avec la covid -19. À l’époque, si la rougeole frappe durement c’est, selon les instances européennes, en raison d’une défiance grandissante envers les vaccins.

Voilà pourquoi beaucoup de faiseurs d’intox ressortent ce document aujourd’hui. Pour eux il s’agit d’une entrave à leur liberté d’expression. C’est en fait une volonté de la part de l’UE d’informer davantage sur les vaccins. La création d’un passeport vaccinal divise les européens, un flou sur lequel prospèrent les fausses informations qui, elles, n’ont malheureusement pas besoin de passeports pour se propager au-delà des frontières.