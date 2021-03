publié le 25/03/2021 à 09:00

Alors que l'Union européenne manque de doses du vaccin AstraZeneca, les 27 ont décidé de sévir. Ils se réunissent aujourd'hui et demain en sommet avec pour objectif de mettre fin à une absurdité. Les chefs d'Etat et de gouvernement veulent limiter les exportations de vaccins fabriqués sur le territoire européen.

Jusqu'à présent, 41,5 millions de doses sont parties dans des pays sous-développés mais surtout vers d'autres qui possèdent leurs propres usines et qui refusent d'envoyer des vaccins à l'Union européenne comme le Royaume-Uni. Selon Valdis Dombrovskis, le commissaire européen au commerce "10 millions de doses ont été exportées de l'Union européenne vers le Royaume-Uni et il y a eu zéro dose dans l'autre sens. Nous devons revoir les aspects de proportionnalité et de réciprocité".

Boris Johnson explique le succès de la campagne vaccinale britannique par la cupidité et le capitalisme. Dans une interview, Emmanuel Macron reconnaît que l'Europe est "un diesel qui démarre lentement" et que les Américains ont eu plus d'ambition que nous.

Un stock de vaccins AstraZeneca a été retrouvé dans une usine italienne. A qui étaient destinées les 29 millions de doses ? Bruxelles soupçonne AstraZeneca d'avoir voulu envoyer ce lot au Royaume-Uni sans le déclarer. Le laboratoire nie et assure que 13 millions de doses devaient être livrées dans les pays sous-développés et le reste aux européens. En tout cas, l'Union européenne et Londres assurent aujourd'hui vouloir régler ce différend.

Coronavirus - Les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur sont désormais interdits par le gouvernement. Au-delà de 6 personnes rassemblées dehors, les préfets ont reçu l'ordre de sévir avec une amende de 135 euros.

Confinement - La liste des départements sous restrictions devrait se rallonger. La Nièvre, le Rhône et l'Aube sont dans le viseur avec des taux d'incidence dans le rouge.

Ecoles - En France, 2.000 classes sont désormais fermées. Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France propose d'avancer les vacances scolaires de deux semaines. A ce stade, le gouvernement ne veut pas prendre de décisions en ce sens alors que la Belgique vient décider de la fermeture de toutes ses écoles, sauf les maternelles, à partir de lundi.